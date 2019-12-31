Boğazda farkındalık oluşturmak için yüzerken dev geminin altında kalıyordu - Son Dakika
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Boğazda farkındalık oluşturmak için yüzerken dev geminin altında kalıyordu

6 saat önce

Sokak çocuklarına dikkat çekmek için yılın son gününde dondurucu soğuğa aldırmadan Boğaz'ı yüzerek geçmeye çalışan Ramazan Türkanoğlu, dev kargo gemisinin altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Boğazda farkındalık oluşturmak için yüzerken dev geminin altında kalıyordu, System.String[]

Sokak çocuklarına dikkat çekmek için yılın son gününde dondurucu soğuğa aldırmadan Boğaz'ı yüzerek geçmeye çalışan Ramazan Türkanoğlu, dev kargo gemisinin altında kalmaktan son anda kurtuldu.


Ekonomist ve aynı zamanda profesyonel yüzücü Ramazan Türkanoğlu, 365 gün boyunca her gün sokakta kötü şartlarda yaşayan ve okula gidemeyip çalışmak zorunda kalan çocuklar için yüzdü. Yılın son gününde dondurucu soğuğa aldırış etmeyen Türkanoğlu, Kandilli'de boğazın serin sularına atladı. Bebek kıyılarına doğru yüzen Türkanoğlu, bu sırada boğazı geçen dev kargo gemisinin yaklaşmasıyla büyük tehlike atlattı. Kendisini takip eden güvenlik teknesine çıkan yüzücü, "Bir girdap oluştu içi alabora birde teknenin verdiği dalga ile birlikte daha çok etki yaptı. Bir anda teknenin altına giriyor gibi hissettim ama yine de kurtardık. Bu yüzme ile İnşallah Türkiye'de güzel bir farkındalık oluşur. Su çok güzel tabi biraz akıntının değişmesiyle zorlandık ama yine de her şey güzeldi" ifadelerini kullandı.


Türkanoğlu, geminin geçişini tamamlamasının ardından tekrar boğazın sularına atlayarak Kandilli'ye kadar yüzdü.


Sokakta yaşayan çocukların sesini duyurmak için böyle bir projeye imza attığını söyleyen Türkanoğlu, "Bugün aslında üşüyoruz ama onlar her gün üşüyorlar. 1 saat üşümemiz problem değil diye düşünüyorum. Deniz sıcaklığı şuan hissedilebilen 5'in altında çünkü rüzgar etkili oluyor. Tabi akıntı ile birlikte neyle karşılaşacağımızı biz de bilmiyoruz" dedi. - İSTANBUL

Kandilli, Bebek, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 02:48 Kaynak: İHA
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Boğazda farkındalık oluşturmak için yüzerken dev geminin altında kalıyordu
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