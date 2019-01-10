Boğazda Fırtına Engeli; Çift Yönlü Olarak Gemi Trafiğine Kapatıldı
7 dakika önce
İSTANBUL Boğazı'nda fırtına nedeniyle gemi trafiği çift yönlü olarak askıya alındı.
İSTANBUL Boğazı'nda fırtına nedeniyle gemi trafiği çift yönlü olarak askıya alındı. Rüzgar hızının gecenin ilerleyen saatlerinde daha da artacağı tahmin ediliyor.
Meteorolojinin Yalova ve İstanbul için kuvvetli fırtına uyarısının ardından akşam saatlerinde İstanbul Boğazı'nda rüzgar şiddetini arttırdı. Bu nedenle boğazda gemi geçişleri çift yönlü olarak askıya alındı. Gemiler, Marmara Denizi'nde Zeytinburnu açıklarında demirledi. Karadeniz'de ise gemiler, Kumköy açıklarında bekletildi.
Boğaz'da demirleyen irili ufaklı tekneler ise dalgalar yüzünden batma tehlikesi geçiriyor. Arnavutköy sahilde bir sürat teknesinin gündüz kuvvetli rüzgar ve dalgalar nedeniyle battığı öğrenildi.
Akşam saatlerinde boğazda saatte 25 km hızla estiği tespit edilen rüzgarın, ilerleyen saatlerde şiddetini daha da arttıracağının tahmin edildiği öğrenildi. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 11:04 Kaynak: DHA
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İstanbul Boğazı Çift Yönlü Olarak Gemi Trafiğine Kapatıldı