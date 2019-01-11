Boğazda Gemi Trafiği Normale Döndü
25 dakika önce
İSTANBUL Boğazı'nda fırtına nedeniyle çift yönlü olarak kapatılan gemi trafiği, 5 saatin ardından normale döndü.
İSTANBUL Boğazı'nda fırtına nedeniyle çift yönlü olarak kapatılan gemi trafiği, 5 saatin ardından normale döndü.
Meteorolojinin Yalova
ve İstanbul
için kuvvetli fırtına uyarısının ardından akşam saatlerinde İstanbul Boğazı
'nda rüzgar şiddetini arttırdı. Bu nedenle saat 18.30'da boğazda gemi geçişleri çift yönlü olarak askıya alındı. Gemiler, Marmara Denizi
'nde Zeytinburnu
açıklarında demirledi. Karadeniz
'de ise gemiler, Kumköy
açıklarında bekletildi.
Boğaz'da demirleyen irili ufaklı tekneler ise dalgalar yüzünden batma tehlikesi geçirdi. Arnavutköy
sahilde bir sürat teknesinin gündüz kuvvetli rüzgar ve dalgalar nedeniyle battığı öğrenildi.
Gemi geçişleri saat 23.30 sıralarında 5 saatin ardından açıldı. Marmara'dan Karadeniz'e 200 metreden uzun olmayan ve tehlikeli madde taşımayan gemilerin geçişine izin veriliyor.
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 12:21 Kaynak: DHA
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