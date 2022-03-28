Boğazda görüldüğü iddia edilen mayın balıkçıları tedirgin etti - Son Dakika
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Boğazda görüldüğü iddia edilen mayın balıkçıları tedirgin etti

28.03.2022 10:44

Boğazda görüldüğü iddia edilen mayın balıkçıları tedirgin etti Balıkçı Yavuz Kara: "Mayın balıkçılar içinde gemiciler içinde çok büyük tehlike" İstanbul Boğazı girişinde görüldüğü iddia edilen mayının balıkçılar için tehlikeli olduğunu ifade eden balıkçı Yavuz Kara, "Balıkçılara...

Boğazda görüldüğü iddia edilen mayın balıkçıları tedirgin etti

Balıkçı Yavuz Kara: "Mayın balıkçılar içinde gemiciler içinde çok büyük tehlike"

İSTANBUL - İstanbul Boğazı girişinde görüldüğü iddia edilen mayının balıkçılar için tehlikeli olduğunu ifade eden balıkçı Yavuz Kara, "Balıkçılara trol arkadaşlarımıza Sahil Güvenlik komut vermiş herhalde. Çünkü denize çoğu çıkmadı. Çıkanlarda geri geliyor. Mayın bir metre suyun içindeymiş görülen bir şey değilmiş. Balıkçılar için de, gemiciler için de çok büyük bir tehlike bu. Bizden şuan gören yok" dedi.

Rusya ile yaşanan gerginlik nedeniyle Ukrayna tarafından liman girişlerine döşenen mayınlardan birinin sürüklenerek İstanbul Boğazı girişine geldiği iddia edildi. Mayın olduğu düşünülen cisim Sarıyer- Garipçe açıklarında bulunan cisim, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından SAS timleri tarafından incelenirken, balıkçılarda da tedirginlik yaşattı.

Mayının balıkçılar tehlike olduğunu ifade eden balıkçı Yavuz kara," Balıkçılara trol arkadaşlarımıza Sahil Güvenlik komut vermiş herhalde. Çünkü denize çocuğu çıkmadı. Çıkanlarda geri geliyor. Mayın bir metre suyun içindeymiş görülen bir şey değilmiş. Balıkçılar içinde gemiciler içinde çok büyük tehlike bu. Bizden şuan gören yok" dedi.

Boğazda görüldüğü iddia edilen mayın balıkçıları tedirgin etti
Boğazda görüldüğü iddia edilen mayın balıkçıları tedirgin etti
Boğazda görüldüğü iddia edilen mayın balıkçıları tedirgin etti

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İstanbul Boğazı, Sahil Güvenlik, Mayın, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Boğazda görüldüğü iddia edilen mayın balıkçıları tedirgin etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Boğazda görüldüğü iddia edilen mayın balıkçıları tedirgin etti - Son Dakika
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