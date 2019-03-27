Son Dakika Haberleri: Boğazda Yunus Şöleni

Boğazda Yunus Şöleni

1 saat önce

Haber-Kamera: Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL DHAİstanbul Boğazı'nda ortaya çıkan yunus sürüsü DHA kamerası tarafından kaydedildi.

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Haber-Kamera: Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL DHA

İstanbul Boğazı'nda ortaya çıkan yunus sürüsü DHA kamerası tarafından kaydedildi.   Beşiktaş, Arnavutköy açıklarında gruplar halinde ilerleyen yunuslar gemilere aldırış etmeden ilerledi. Yunus sürüsü daha sonra gözden kayboldu.

Görüntü Dökümü:

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-Boğazdaki yunuslar

-Genel ve detaylar

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 11:29 Kaynak: DHA

DHA, İstanbul Boğazı, Güncel
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