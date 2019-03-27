Boğazda Yunus Şöleni
1 saat önce
Haber-Kamera: Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL DHAİstanbul Boğazı'nda ortaya çıkan yunus sürüsü DHA kamerası tarafından kaydedildi.
Haber-Kamera: Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL DHA İstanbul Boğazı
'nda ortaya çıkan yunus sürüsü DHA kamerası tarafından kaydedildi. Beşiktaş
, Arnavutköy
açıklarında gruplar halinde ilerleyen yunuslar gemilere aldırış etmeden ilerledi. Yunus sürüsü daha sonra gözden kayboldu.
Görüntü Dökümü:
----------------------
-Boğazdaki yunuslar
-Genel ve detaylar
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 11:29 Kaynak: DHA
Son Dakika! BDDK'tan Kuyumcular İçin Taksit Düzenlemesi
Otomobilinde Ölü Bulunan Kadın Muhtarın Kızı Merve, Aday Oldu
Bakan Pekcan: Elektronik İhracat Uygulamasına Geçiyoruz
144 Yıllık Rüya Gerçek Oluyor! Karadeniz'den Akdeniz'e Ulaşım 6 Saate Düşecek