Son Dakika Haberleri: Boğazda Yunus Şöleni

Boğazda Yunus Şöleni

33 dakika önce

Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL DHA-İSTANBUL Boğazı'nda ortaya çıkan yunus sürüsü DHA kamerası tarafından kaydedildi.

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Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL DHA-İSTANBUL Boğazı'nda ortaya çıkan yunus sürüsü DHA kamerası tarafından kaydedildi.   Beşiktaş, Arnavutköy açıklarında gruplar halinde ilerleyen yunuslar gemilere aldırış etmeden ilerledi. Yunus sürüsü daha sonra gözden kayboldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 11:59 Kaynak: DHA

Arnavutköy, Beşiktaş, DHA, Güncel
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