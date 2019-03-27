Boğazda Yunus Şöleni
33 dakika önce
Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL DHA-İSTANBUL Boğazı'nda ortaya çıkan yunus sürüsü DHA kamerası tarafından kaydedildi.
Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL DHA-İSTANBUL Boğazı'nda ortaya çıkan yunus sürüsü DHA kamerası tarafından kaydedildi. Beşiktaş
, Arnavutköy
açıklarında gruplar halinde ilerleyen yunuslar gemilere aldırış etmeden ilerledi. Yunus sürüsü daha sonra gözden kayboldu.
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Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 11:59 Kaynak: DHA
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