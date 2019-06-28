Boğazdaki gemi kazasıyla ilgili üniversiteden açıklama

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Karayolları'ndan FSM'deki çalışmayla ilgili açıklama geldi!

Boğaz'da bir gemi, Şehir Hatları vapuruna çarptı! O anlar kamerada

İstanbul'da iki katlı ahşap bina çöktü! Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi