Geçtiğimiz günlerde Üsküdar Çengelköy Sahili'nde meydana gelen olayda, yabancı uyruklu savaş gemilerinin İstanbul Boğazı'ndan geçiş yaptığı esnada normal seyir hızının üstüne çıkması nedeniyle oluşan sert dalgalar sahil şeridindeki kafe ve balıkçı iskelesini vurdu.
Şiddetli dalgaların vurduğu esnada kafe içerisinde oturan müşteriler bir anda sular içerisinde kalırken, balıkçı iskeleleri ise dalgaların şiddetine dayanamayarak parçalandı. Yaşanan o anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Yaşanan olaya ilişkin konuşan kafe işletmecisi İsmet Morgül, "Geçtiğimiz günlerde yabancı uyruklu savaş gemilerinin geçişi olmuştu. Bu zamana kadar başımıza gelmeyen bir olay ile karşılaştık. Gemilerin oluşturduğu dalgalar kıyıya vurdu. İçeride o esnada müşteriler de vardı. Peş peşe büyük dalgalar gelince herkes kaçmaya başladı. Normal hızlarının üzerinde hareket edince dalgalar sert vurdu. Ayrıca kayıkçıların iskele olarak kullandıkları alan da parçalandı" diye konuştu.
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Boğazdan geçen savaş gemilerinin aşırı hız yapması sonucu oluşan sert dalgalar bir kafeyi sular altında bıraktı - Son Dakika