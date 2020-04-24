Boğazdan geçen yük taşıma platformu ilginç görüntüler oluşturdu - Son Dakika

RUS römorkör tarafından çekilerek İstanbul Boğazı 'ndan geçirilen yük taşıma platformunun geçişi esnasında ilginç görüntüler oluştu

Yalova'da Beşiktaş Tersanesi tarafında yer altı madenlerinin taşınması için inşa edilen 'Luft 2' adlı platform geçtiğimiz yıl römorkör ile çekilerek Rusya'nın Kavkaz Limanı'na götürülmüştü. Bugün öğleden sonra 'Spasatel Demidov' adlı Rus römorkörün çektiği vinçli platform İstanbul Boğazı'na girdi. Römorkör ve platformun boğazdan geçişine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı bir römorkör de eşlik etti. Yaklaşık 2 saatte boğaz geçişini tamamlayan vinçli yük taşıma platformu İstanbul Boğazı'nda ilginç görüntü oluşturdu. Marmara Denizi'ne açılan platform Gine Cumhuriyeti'ne gidecek.

- İstanbul