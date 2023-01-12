İşe gitmek için evden çıktığı esnada bıçaklı saldırıya uğrayan genç kız hayatını kaybetti - Son Dakika
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İşe gitmek için evden çıktığı esnada bıçaklı saldırıya uğrayan genç kız hayatını kaybetti

12.01.2023 15:00

İşe gitmek için evden çıktığı esnada bıçaklı saldırıya uğrayan genç kız hayatını kaybettiESKİŞEHİR Eskişehir'de sabah saatlerinde evinden çıkarken apartman girişinde defalarca bıçaklandıktan sonra boğazı kesilen 25 yaşındaki Tuğçe Can hayatını kaybetti.

İşe gitmek için evden çıktığı esnada bıçaklı saldırıya uğrayan genç kız hayatını kaybetti

ESKİŞEHİR Eskişehir'de sabah saatlerinde evinden çıkarken apartman girişinde defalarca bıçaklandıktan sonra boğazı kesilen 25 yaşındaki Tuğçe Can hayatını kaybetti.

Yenibağlar Mahallesi Hacı Hüsnü Sokak'taki bir apartmanda ikiz kardeşiyle birlikte yaşayan 25 yaşındaki Tuğçe Can, bugün sabah 8.15 sularında çalıştığı huzurevine gitmek için evden çıktı. Apartmandan çıkmak üzereyken merdiven boşluğunda kimliği henüz tespit edilemeyen bir şahsın bıçaklı saldırısına uğrayan 25 yaşındaki Tuğçe, kanlar içinde yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerinde hayatını kaybettiği tespit edilen 25 yaşındaki genç kadın, otopsi işlemleri için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Defalarca bıçaklandıktan sonra boğazı kesildi

Hayatını kaybeden 25 yaşındaki Tuğçe'nin karnından ve defalarca sırtından bıçaklandıktan sonra boğazının kesildiği öğrenildi. Kimliği henüz tespit edilemeyen katil zanlısı ise kayıplara karıştı. Olay yerinde can veren Tuğçe Can'ın katil zanlısının yakalanması amacıyla olay yerinde İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından detaylı inceleme yapıldı.

Kaynak: İHA
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Eskişehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İşe gitmek için evden çıktığı esnada bıçaklı saldırıya uğrayan genç kız hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: İşe gitmek için evden çıktığı esnada bıçaklı saldırıya uğrayan genç kız hayatını kaybetti - Son Dakika
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