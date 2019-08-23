Boğazı kesilen Emine Bulut'un saldırıya uğradığı ana ilişkin görüntüler yayımlandı
1 saat önce
Emine Bulut'un saldırıya uğradığı ana ilişkin görüntüleri yayımlandı
Türkiye'de kadına yönelik şiddet bu kez Kırıkkale'de yaşandı. 38 yaşındaki Emine Bulut, eşi tarafından bıçaklandıktan sonra yaşamını yitirdi. Emine Bulut'un eşi Fedai Baran'ın bıçaklı saldırısına uğradığı ana ilişkin görüntüler sosyal medyada en çok tartışılan konulardan oldu.
Emine Bulut'un yaşamını yitirmesinin ardından ortaya çıkan görüntülerde boğazından bıçaklanan kadının 'ölmek istemiyorum' çığlığı dikkat çekti. Aynı görüntüde Bulut'un kızının da annesine 'Anne gitme' dediği duyuluyor.
Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 12:15
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