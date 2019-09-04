Boğazı kesilen kadın 9 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Denizli'de boşanmak üzere olduğu eşi tarafından boğazı kesilen ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan iki çocuk annesi kadının 9 gündür tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşti. Olay, 27 Ağustos'ta Pamukkale ilçesi İncilipınar Mahallesi 1203. Sokak'ta meydana geldi. İddialara göre, eşi U.K. ile bir süredir anlaşmazlık yaşayan Hafize Kurban (23), 27 Ağustos günü 4 yaşındaki kızı ile annesinin evine girmek üzereyken eşi ile sokakta karşılaşınca ikili arasında tartışma çıktı. Hafize Kurban, eşi U.K. tarafından karın boşluğu, göğsü ve boğazından bıçak darbeleri ile ağır yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi ile Kurban, olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Bir dizi ameliyat geçiren kadın, ardından yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı. Ancak Kurban beyin ölümü gerçekleşti. 9 günlük yaşam mücadelesini kaybeden Kurban'ın ne zaman toprağa verileceği ise belirsizliğini koruyor. Öte yandan, olayın ardından polis tarafından kısa sürede yakalanan koca U.K. geçtiğimiz günlerde tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(İHA)