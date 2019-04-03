Boğazı Kesilen Kadın Can Havliyle Sokağa Fırladı.
12 dakika önce
Boğazı kesilen kadın can havliyle sokağa fırladı.
Boğazı kesilen kadın can havliyle sokağa fırladı... Dehşetin yaşandığı apartmandaki kanlar böyle görüntülendi
DENİZLİ - Denizli
'nin Buldan
ilçesinde ayrı yaşadığı eşi tarafından boğazı kesilen ve yoğun bakıma alının kadının evi kanlar içinde kaldı. Yaralandıktan sonra can havliyle sokağa çıkan kadının yaşadıklarını evin içindeki kanlar gözler önüne serdi.
Olay, Buldan ilçesi Cumhuriyet Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre, aralarında bir süredir geçimsizlik olan ve ayrı yaşayan Y.D.(58), eşi A.D.'nin bulunduğu eve geldi. Burada bir süre sonra ikili arasında tartışma çıktı. Evin içerisindeki tartışmanın ardından iddiaya göre Y.D, eşi A.D.'yi boğazından bıçakla kesti. Kendini evin dışına atan A.D. komşuları tarafından çağrılan ambulansla Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesine gönderildi. A.D.'nin yoğun bakıma alındığı ve hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.
Evin kanlar içinde
Öte yandan kadının evinde çekilen görüntülerde, yaralanma sonrası kadının kanlar içinde sokağa çıkarken evin merdivenlerine, parmaklıklara ve duvarlara dokunduğu ve evinin bir çok ölümünün kan içinde kaldığı görüldü. Polis
ekipleri ev ve çevresinde incelemelerini sürdürürken, olay sonrası kaçan Y.D.'nin ise yakalanması için çalışmalar sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 08:16 Kaynak: İHA
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