Boğazı kesilerek öldürülen Şebnem, katil zanlısıyla son kez görüşmeye gitmiş - Son Dakika

25 yaşındaki Şebnem Şirin, ayrılık aşamasında olduğu erkek arkadaşı tarafından vahşice katledildi. Şirin'in ölümündeki detaylar da yavaş yavaş ortaya çıkmaya devam ediyor. Buna göre genç kızın ayrılık aşamasında olduğu şahısla son kez görüşmeye gittiği belirtildi.

BOĞAZI KESİLMİŞ HALDE ÖLÜ BULUNDU

Pamukkale ilçesi Çamlaraltı Mahallesi'ndeki bir apartta meydana gelen olayda Şebnem Şirin, erkek arkadaşı Furkan Zıbıncı'nın yaşadığı dairede ölü olarak bulunmuştu. Olayın ardından aracına binerek kaçan cinayet şüphelisi Furkan Zıbıncı, polis ekipleri tarafından kent merkezinde gözaltına alınmıştı. Olayın ardından ifade veren bir görgü tanığı, şüphelinin sırtından yaralı olarak binadan ayrıldığını iddia etmişti.

VÜCUDUNDA YARA İZİNE RASTLANMADI

Cenazesi morga kaldırılan Şebnem Şirin'in yapılan otopsisinde Furkan Zıbıncı tarafından boğazından kesilerek öldürüldüğü ortaya çıktı. Sağlık kontrolünden geçirilen cinayet şüphelisinin vücudunda ise herhangi bir yara izine rastlanmadı.

SON KEZ BİR ARAYA GELDİLER

Bir süredir birlikte olan Furkan Zıbıncı ve Şebnem Şirin'in zaman zaman aynı apart dairesinde kavga ettikleri, ayrılık aşamasında olan çiftin dün akşam yine son kez görüşmek için bir araya geldikleri öğrenildi.