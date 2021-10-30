Boğazı kesilerek öldürülen Şebnem Şirin'in annesi konuştu: Kızıma bir gün önce sordum, sevgilisi yoktu - Son Dakika

Denizli'de Furkan Zıbıncı (25) tarafından öldürülen, 25 yaşındaki gıda mühendisi Şebnem Şirin'in acılı annesi Pervin Tokat açıklamalarda bulundu. Kadın cinayetlerinin artık son bulmasını isteyen acılı anne, "Başka Şebnem'ler gitmesin. Benim çiçeğim soldu. Başka çiçekler solmasın. Bu dilekleri yüzlerce kez diledim. Kadın cinayetlerinin son bulması için yürüyüşlere, adliye önündeki eylemlere katıldım" dedi.

"BENİM ÇİÇEĞİM SOLDU"

Sabah'a konuşan anne Tokat, "Ama kendi kızımı, çiçeğimi kurtaramadım. Benim çiçeğim soldu. Başka çiçekler solmasın. Böyle bir şey olacağı aklımın ucundan bile geçmemişti. Kimse 'bizim başımıza gelmez, biz yanmayız' demesin. Katil içimizden biri de olabiliyor. Anne-babalar çok dikkatli olsun. Katilin en ağır cezayı almasını istiyorum. Türk adaletine sonuna kadar güveniyorum. Kızımın kanı yerde kalmasın" dedi.

"UZUN BİR SÜRE HAYATIMDA KİMSEYİ DÜŞÜNMÜYORUM" DEMİŞ

Sabah'ın haberine göre acılı anne şöyle devam etti: "Kızım bu yıl gıda mühendisi olmuştu. Hayalleri vardı. Çalışmaya başlayacaktı. Olaydan bir gün önce, 'erkek arkadaşın var mı?' diye sordum. 'Yok anne. Artık işime odaklanacağım. Kariyer yapacağım. Uzun bir süre hayatımda kimseyi düşünmüyorum' dedi.

"BU ŞAHSIN KIZIMIN SEVGİLİSİ OLDUĞUNA İNANMIYORUM"

Birlikte yaşıyoruz. Kızım asla benden bir şey saklamaz. Hayatında biri olsaydı mutlaka bana anlatırdı. Bu şahısın kızımın erkek arkadaşı olduğuna inanmıyorum. Katilin söylediklerine kargalar bile güler. Kendini aklamaya çalışıyor. Kızım babasının da prensesiydi. Babası ile ayrıydık ama bir aradaydık."