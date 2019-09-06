Boğazı kesilip, yola atılan köpek ameliyat edildi

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde, sokak köpeği kimliği belirsiz kişi veya kişilerce, boğazı bıçakla kesilerek yol kenarına atıldı. İhbar üzerine olay yerine giden 'Umutlu Kuyruklar Bahçesi' gönüllüleri, ağır yaralı köpeğe sahip çıkarak, özel bir hayvan kliniğine götürüp ameliyat ettirdi.

Malkara'da, salı günü, kent sakinlerince yol kenarında boğazı kesilmiş köpek bulundu. Durumun ihbar edilmesi üzerine, 'Umutlu Kuyruklar Bahçesi gönüllüleri, olay yerine gidip, köpeği aldı. Köpek, gönüllüler tarafından kentte özel kliniğe götürülerek ameliyat ettirildi. Klinikte tedavisi tamamlanan ve 'Balkız' adı verilen köpek, daha sonra Malkara'daki Umutlu Kuyruklar Bahçesi'ne getirildi.

Umutlu Kuyruklar Bahçesi gönüllülerinden Yadigar Acartürk, çocuğumuz diye hitap ettiği köpeği çok perişan halde bulduklarını belirterek, "Boynu ikiye ayrılmış bir vaziyetteydi. Gırtlağı ayrıktı. Hemen çocuğumuzu oradan alıp veteriner kliniğine götürdük. Orada ameliyata alındı. Yaklaşık 2 saat ameliyatı sürdü. Çocuğumuzu aynı gün teslim aldık. Durumu şu an iyiye gidiyor. Sağlığı gayet yerinde gözüküyor. Tabi ki şu an biraz dinlenmesi gerekiyor. Dinlenip kendisine gelmesi gerekiyor. Çocuğumuzu ameliyat sonrası alıp 'Mutlu Kuyruklar Bahçemize getirdik. Diğer çocuklarımızın yanına getirdik. Burada arkadaşlarıyla kaynaşmaya başladı yavaş yavaş. En kısa sürede birbirlerine alışacaklar" dedi.

Balkız adını verdikleri köpeğe işkence yapanlara tepki gösteren Acartürk, "Ben bunu yapan insanlara hatta teşvik edenleri de şiddetle kınıyorum. 'El insaf' diyorum ben onlara. 'Vicdan, merhamet' diyorum. Bunu yapan insanlara sesleniyorum. Yarın öbür gün bunun yerine sizin evladınızda olabilirdi. Oğlunuz, kızınız olabilirdi. Ateş düştüğü yeri yakıyor biliyorsunuz. Sizin evlatlarınız nasılsa bunlarda bizim evlatlarımız. Sadece istediğimiz biraz vicdan, biraz duyarlılık, biraz merhamet. Bunların sizlere zararından çok faydası olacaktır. Emin olun. Yarın öbür gün bir afet olayında bunlara muhtaç olacaksınız. Eziyet etmeyin, işkence etmeyin. Sadece başlarını okşamanız bile sizlere çok şey kazandırır. İnsanlık namına çok şey kazandırır. Belki de kaybetmiş olduğunuz vicdanınızı geri alırsınız onun bir tek dokunuşuyla. Henüz kimin kestiğini bilmiyoruz" dedi.