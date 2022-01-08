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Boğazı kesilmiş halde bulunan erkek hemşirenin ailesinden kafa karıştıran sözler: Arkadaşı sırrını yaymakla tehdit ediyordu - Son Dakika

Boğazı kesilmiş halde bulunan erkek hemşirenin ailesinden kafa karıştıran sözler: Arkadaşı sırrını yaymakla tehdit ediyordu

08.01.2022 14:49

Denizli'de ortadan kaybolan ve 6 gün sonra dere yatağında boğazı ile bileği kesilmiş halde bulunan Batuhan Yiğit'in acılı ailesi kahroldu. Müge Anlı'ya da başvuran Yiğit'in ablasının "En son konuştuğumuzda biraz üzgün gibiydi. Kemal diye bir arkadaşıyla aralarının bozuk olduğunu ve ona bir sırrını verdiğini söyledi. Ama Kemal de Batuhan'ı sırrını kız arkadaşına söylerim diye tehdit etmiş." sözleri kafa karıştırdı.

Pamukkale ilçesi Karşıyaka Mahallesinde yaşayan 23 yaşındaki Batuhan Yiğit geçen hafta "Arkadaşlarıma gidiyorum" diyerek evden ayrıldı. Pamukkale Üniversitesi Hemşirelik Bölümü'nden mezun olan ve kısa süre önce İstanbul'a ataması yapılan Batuhan Yiğit'e ulaşamayan ailesi, kayıp başvurusunda bulundu.

BOĞAZI KESİLMİŞ HALDE BULUNDU

Müge Anlı'ya da başvuran aile, Motosikletli Polis Timleri ile beraber kayıp oğullarını Pamukkale ilçesi Aktepe Mahallesi'nde bulunan 100. Yıl Atatürk Ormanının içerisinden geçen dere yatağında boğazı kesilmiş halde ölü buldu. Acı haber üzerine çok sayıda ekibin sevk edildiği olay yerinde sinir krizi geçiren aile üyeleri, ayakta durmakta güçlük çekti.

Boğazı kesilmiş halde bulunan gencin ailesinden kafa karıştıran sözler: Arkadaşı sırrını yaymakla tehdit ediyordu

ÇANTASINDAN "ÖLÜMÜMDEN KİMSE SORUMLU DEĞİLDİR" YAZILI NOT ÇIKTI

Genç hemşire Batuhan Yiğit'in şüpheli ölümünün intihar mı yoksa cinayete mi olduğunun anlaşılması için Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdi. Yapılan araştırmada Yiğit'in çantasından "Ölümümden hiç kimse sorumlu değildir" yazılı not çıkarken, yapılan otopside ise ile boğazı ile bileğini kestiği, ancak bu kesiklerin hayati tehlike arz etmeyecek şekilde olduğu, 23 yaşındaki hemşirenin uzun süre boyunca aşırı kan kaybetmiş olması sonucu hayatını kaybettiği raporda yer aldı.

Boğazı kesilmiş halde bulunan gencin ailesinden kafa karıştıran sözler: Arkadaşı sırrını yaymakla tehdit ediyordu

ARKADAŞI, SIRRINI BAŞKALARINA SÖYLEMEKLE TEHDİT ETMİŞ

Yiğit'in annesi, "Hep yanımızdaydı. Hep aile olarak beraberdik. Gideceği için duygusallığımı çok belli ettiğim için mi gitmek istemedi bilemedim. Kurban olduğum Allah'ım yardım etsin." dedi.

Ablası Buket Yiğit kardeşi ile son konuştuğunda Batuhan'ın üzgün olduğunu belirtti. Abla Yiğit Müge Anlı'ya son konuşmalarını şöyle anlattı: "En son konuştuğumuzda biraz üzgün gibiydi. Neden üzgün olduğunu sorduğumda üniversiteden Kemal diye bir arkadaşıyla aralarının bozuk olduğunu ve ona bir sırrını verdiğini söyledi. Ama Kemal de Batuhan'ı sırrını kız arkadaşına söylerim diye tehdit etmiş. O yüzden bundan sonra kimseye sırrımı vermeyeceğim demişti. Ben o sırrın ne olduğunu sorduğumda bana da anlatmak istemedi."

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Pamukkale Üniversitesi, Karşıyaka, Pamukkale, Müge Anlı, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Boğazı kesilmiş halde bulunan erkek hemşirenin ailesinden kafa karıştıran sözler: Arkadaşı sırrını yaymakla tehdit ediyordu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Boğazı kesilmiş halde bulunan erkek hemşirenin ailesinden kafa karıştıran sözler: Arkadaşı sırrını yaymakla tehdit ediyordu - Son Dakika
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