Boğazı kesilmiş ve silahla vurulmuş erkek cesedi bulundu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Boğazı kesilmiş ve silahla vurulmuş erkek cesedi bulundu - Son Dakika

Boğazı kesilmiş ve silahla vurulmuş erkek cesedi bulundu

6 saat önce

Ardahan'ın Çıldır ilçesinde bir evin yanındaki ahırın önünde boğazı kesilmiş ve silahla vurulmuş erkek cesedi bulundu.

Boğazı kesilmiş ve silahla vurulmuş erkek cesedi bulundu, System.String[]

Ardahan'ın Çıldır ilçesinde bir evin yanındaki ahırın önünde boğazı kesilmiş ve silahla vurulmuş erkek cesedi bulundu. Yapılan incelemeler sırasında sırtında ve boyun bölgesinde derin kesikler olduğu tespit edilen cesedin, vücudunun çeşitli yerlerinde de kurşun izine rastlanıldı.


Olay, dün gece sıralarında Ardahan'ın Çıldır ilçesine bağlı Kenarbel köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bakkal işletmecisi olan 45 yaşındaki 3 çocuk babası Önder A. eve gelmeyince yanında çalışan yabancı uyruklu bir kişi aramaya çıktı. Yabancı uyruklu kişi Önder A.'ya ait ahırın önüne geldiğinde bir erkek cesedi ile karşılaştı. Durumun jandarma ekiplerine bildirilmesi üzerine olay yerinde yapılan incelemelerde silahla vurulmuş, boyun ve sırt bölgesinde derin kesikler bulunan cesedin Önder A.'ya ait olduğu tespit edildi.


Olayla ilgili Önder A.'nın eşi G.A., kızı S.A. ve 3 yabancı uyruklu kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısların sorguları devam ederken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.


Olayla ilgili açıklama yapan ağabey Uğur A. "Gece saat 11-12 arasında olmuş. Acımız büyük. Devletten yardım bekliyoruz bir an önce bulsunlar" diye konuştu.


Adli tıp işlemlerinin ardından cenaze, Kenarbel köyünde defnedildi. - ARDAHAN

Ardahan, Çıldır, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 03:54 Kaynak: İHA
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