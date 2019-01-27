Boğazı ve Bilekleri Kesilmiş Olarak Ölü Bulundu

BURSA'da dün yatsı namazı için evinden çıkan bir daha da kendisinden haber alınamayan Mustafa Şen (66), boş arazide bir hurdacı tarafından boğazı ve el bilekleri kesilmiş halde ölü bulundu.

BURSA'da dün yatsı namazı için evinden çıkan bir daha da kendisinden haber alınamayan Mustafa Şen (66), boş arazide bir hurdacı tarafından boğazı ve el bilekleri kesilmiş halde ölü bulundu.



Merkez Osmangazi ilçesi Gülbahçe Mahallesi'nde oturan evli ve 2 kız çocuğu emekli Mustafa Şen, dün gece, yatsı namazını kılmak için camiye gitmek üzere evden çıktı. Ancak Şen geri dönmedi. Yakınları Mustafa Şen'e ulaşamayınca, saat 23.30 sıralarında Merinos Polis Merkezi'ne başvurdu. Ekipler, Şen'i arama çalışmalarını sürdürürken, bugün ilçenin Küçükbalıklı Mahallesi Odun Depoları mevkiindeki boş arazide bir kişinin yerde hareketsiz yattığını fark eden hurdacı, polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Boğazında ve el bileklerinde kesik olduğu belirlenen cesedin, Mustafa Şen'e ait olduğu belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından ceset, Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polis, Şen'in ölümüyle ilgili soruşturma başlattı. - Bursa

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