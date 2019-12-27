Boğazı zincire dolanan köpeğin imdadına itfaiye yetişti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Boğazı zincire dolanan köpeğin imdadına itfaiye yetişti - Son Dakika

Boğazı zincire dolanan köpeğin imdadına itfaiye yetişti

6 saat önce

Erzincan'da bir köpeğin boğazına dolanan zincir itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

Boğazı zincire dolanan köpeğin imdadına itfaiye yetişti, System.String[]

Erzincan'da bir köpeğin boğazına dolanan zincir itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Köpek daha sonra sahibine teslim edildi.


Erzincan merkez Fatih Mahallesi'nde bir vatandaş köpeğinin boğazına zincirinin dolandığını gördü. Uzun uğraşlar sonucunda köpeğin boğazındaki zinciri çıkaramayan adam çareyi Erzincan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünde aradı. Gelen ihbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri köpeğin boynundaki zincirin çenesine sıkıştığını fark etti. Gerekli müdahaleyi titizlikle yapan ekipler, köpeği çenesine sıkışan zincirden kurtardı. Sağlık kontrolleri yapılan köpek daha sonra sahibine teslim edildi.


Köpeğin sahibi itfaiye personellerine köpeğini kurtardıkları için teşekkür etti. - ERZİNCAN

Fatih Mahallesi, Erzincan, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 04:13 Kaynak: İHA
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