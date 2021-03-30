Boğaziçi Beton halka arz için başvuruda bulundu

Boğaziçi Beton, şirket paylarının sermaye artışı ve ortak satışı yoluyla halka arzı kapsamında izahname onayı için Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvurusunu gerçekleştirdi.

Türkiye'nin önde gelen hazır beton üreticilerinden Boğaziçi Beton, halka arz için ilk adımı attı. Boğaziçi Beton, şirket paylarını halka arz etmek için 25 Mart 2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulundu. Şirket, aynı tarihte halka arz sonrasında payların Borsa İstanbul'da işlem görmesi için de başvuru yaptı. Halka arz sürecinin yönetimi Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından yapılacak. Halka arz için izahname onayı başvurusu yapan şirket, ana faaliyet konusu olan hazır beton üretimi ve satışı faaliyetlerinin yanı sıra agrega maden işletmeciliği ve inşaat malzemeleri ticareti faaliyetlerini de yürütüyor.

Boğaziçi Beton Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahim Zengin, "Şirketimiz, 2003 yılında tek hazır beton santrali ile hazır beton üretimi ve satışı amacı ile kuruldu. İstanbul'da 8 sabit lokasyon ve 13 mobil lokasyon olmak üzere (yüksek hacimli hazır beton satışı yapılan projelerin içerisine kurulan hazır beton santralleri) toplam 21 lokasyonda, 26 adet hazır beton santrali ile hazır beton üretimi ve satışı yapıyoruz. Ayrıca kendimize ait 26 adet hazır beton santraline ilave olarak faaliyetlerini yürütmek adına kiraladığımız 4 adet hazır beton santralimiz bulunuyor. Kiralanan santraller ile birlikte toplam 30 adet hazır beton santrali ile hizmet veriyoruz. Ayrıca kendimize ait 553 adet araç, iş makinası ve makine ekipmanlarımız bulunuyor" dedi.

Şirketin 2020 yılsonu itibariyle toplam hazır beton üretim kapasitesinin yaklaşık 6 milyon metreküp olduğunu anlatan Zengin, "Sektörün önde gelen hazır beton şirketlerinden biri olmamız yanında, yıllık yaklaşık 6 milyon ton agrega üretim kapasitesine sahip iki taş kırma tesisi ile İstanbul'un en yüksek kapasiteli agrega maden ocaklarından birini işletiyoruz" diye konuştu.

Zengin, sözlerini şöyle tamamladı: "Maslak 1453, Kuzey Marmara Otoyolu, Vadi İstanbul, Mecidiyeköy- Mahmutbey Metro Projesi, Mall of İstanbul, 5. Levent, Skyland gibi hem yap-sat hem de özel/devlet taahhüdü kapsamında birçok mega projede hizmet verdik. Boğaziçi Beton olarak hali hazırda Türkiye'nin ve Avrupa'nın en yüksek binası olma özelliğini taşıyan Merkez Bankası'nın hazır beton tedariki başta olmak üzere, İstanbul içerisinde yapılmakta olan birçok metro, alt yapı, yol, kentsel dönüşüm ve tünel projelerinde hazır beton ve agrega teminini gerçekleştirmeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Konut, Residence, AVM, Otel, Kentsel Dönüşüm Projeleri, Metro, Yol, Kavşak, Tünel, Alt/Üst Geçit, Ulaşım Projeleri, Dere Islah Projeleri, Hastane, Eğitim Kurumları inşaa işlerinde faaliyet gösteren ve müşterilerine modern üretim modelleriyle hizmet veren şirket, bugüne kadar yaklaşık bin 285 büyük projede yer aldı. - İSTANBUL