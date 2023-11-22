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Boğaziçi Campus : Bilgiye ulaşmanın en kolay yolu - Son Dakika

Boğaziçi Campus : Bilgiye ulaşmanın en kolay yolu

Günümüzde bilgi her şeyden daha kıymetli. Bilgiye ulaşmanın en kolay yolu ise online eğitim platformları. Zaman ve mekândan bağımsız bir öğrenme süreci sağlayan bu platformlar, eğitimde fırsat eşitliği sunmakla kalmıyor, aynı zamanda kişilere meslek edinme, mesleğinde ustalaşma ve yeterliliklerini artırma şansı da veriyor. Online eğitim platformları arasında son dönemde en çok öne çıkan kurum ise; Boğaziçi Campus.

Boğaziçi Campus : Bilgiye ulaşmanın en kolay yolu
22.11.2023 - 15:30,  Güncelleme: 15:41
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Lion Academy A.Ş. ve Lion Academy LTD kuruluşu olan Boğaziçi Campus; sağlıktan eğitime farklı sektörlerden profesyoneller tarafından kurulan bir online eğitim platformu. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olarak Bogazicicampus.com web adresi üzerinden hizmet veren platform, eğitimde fırsat eşitliği sağlayabilmek adına Türkiye'nin tüm il, ilçe ve köylerinde yaşayanlara kurslarına ulaşma şansı sunuyor. Platformda meslek edinme, meslekte ustalaşma, yeterliliği artıracak ve uzmanlaştıracak eğitim programları yer alıyor.

AŞKIM KAPIŞMAK'TAN İRFAN DEĞİRMENCİ'YE ALANINDA UZMAN İSİMLERDEN DERSLER

Yelpazesinde mesleki uzmanlığa ve bireysel gelişime katkı sağlayacak 76 farklı dalda eğitim bulunan Boğaziçi Campus'ün kadrosunda da alanında uzman isimler yer alıyor. Psikiyatrist Prof. Dr. Mehmet Zihni Sungur, Davranış Bilimleri Uzmanı Aşkım Kapışmak, Klinik Psikolog Esra Ezmeci, Haber Sunucusu İrfan Değirmenci, Zarafet, İmaj ve İletişim Uzmanı Ayça Kuru, Nöroloji Profesörü Prof. Dr. Hande Türker ve Yoga Eğitmeni Ayça Salgara eğitim kadrosundaki uzmanlardan sadece birkaçı.

Boğaziçi Campus : Bilgiye ulaşmanın en kolay yolu

KOLAY ÖĞRENME VE BİLGİYE HIZLI ULAŞIM

Eğitim programlarını "kolay öğrenme" ve "hızlı ulaşım kolaylığı" prensipleriyle hazırlayan Boğaziçi Campus, sağladığı etkin öğrenme süreci sonunda katılımcılarına uluslararası geçerliliğe sahip olan, üniversite onaylı bir belge veriyor. Platform, her geçen gün eğitim yelpazesine yeni alanlar ekleyerek portföyünü genişletiyor.

Ezgi Kaya
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Son Dakika Toplum Boğaziçi Campus : Bilgiye ulaşmanın en kolay yolu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Boğaziçi Campus : Bilgiye ulaşmanın en kolay yolu - Son Dakika
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