Geçen ay, bugüne kadarki en büyük Avrupa
Turnesini gerçekleştiren Boğaziçi Caz Korosu yarın müzikseverlerle buluşacak.
Koro, turne sonrası ilk konserini Ses 1885 - Ortaoyuncular Tiyatrosu'nda gerçekleştirecek.
Konserde şef Masis Aram Gözbek'in düzenlemelerinin yanı sıra Muammer Sun
, Ulvi Cemal Erkin
, Cenan Akın, Erdal Tuğcular
, Hasan Uçarsu
gibi önemli bestecilerin geleneksel ve çağdaş eserleri yorumlanacak.
Zengin bir repertuvarın yer alacağı konserde ayrıca, Maurice Ravel, Ola Gjeilo, Guarionex Morales-Matos, Jukka Linkola, Jonathan Rathbone ve Moses Hogan
'ın eserleri de seslendirilecek.