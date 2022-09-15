BEDAŞ tarafından yapılan açıklamaya göre; bugün ve yarın (16 eylül) İstanbul'un 17 ilçesinde bakım çalışması nedeniyle farklı saat aralıklarında elektrik kesintileri uygulanacak. Planlı yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle kesintilerin süresinin 8 saati bulması bekleniyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika › Güncel › İstanbul'un 17 İlçesinde Elektrik Kesintisi Yapılacak - Son Dakika

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