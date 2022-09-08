İstanbullular dikkat! 24 ilçeden bugün ve yarın 8 saat elektrik kesintisi yaşanacak

BEDAŞ tarafından yapılan açıklamaya göre; İstanbul'un 24 ilçesinde bakım çalışması nedeniyle farklı saat aralıklarında elektrik kesintileri uygulanacak. Planlı yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle kesintilerin süresinin 8 saati bulması bekleniyor.

BUGÜN ELEKTİRİK KESİNTİSİ YAPILACAK İLÇELER

Bugün elektrik kesintisi yapılacak bazı ilçeler ise şöyle: Arnavutköy, Zeytinburnu, Avcılar, Bağcılar, Çatalca, Bayrampaşa, Büyükçekmece, Beylikdüzü, Beşiktaş, Esenler, Eyüpsultan, Kağıthane, Güngören, Fatih, Şişli, Sarıyer, Sultangazi.

YARIN ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILACAK İLÇELER

Yarın elektrik kesintisi uygulanacak ilçeler de Bahçelievler, Avcılar, Bağcılar, Arnavutköy, Çatalca, Bakırköy, Esenyurt, Kağıthane, Küçükçekmece, Silivri, Zeytinburnu, Sultangazi olacak.

İstanbul'un Avrupa yakasında planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin duyurulduğu Planlı Elektrik Kesinti listesine, www.bedas.com.tr web sitesindeki Planlı Kesintiler bölümünden ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasından ulaşılabiliyor. Ayrıca planlı elektrik kesintileri hakkında SMS bilgilendirilmesi almak için de BEDAŞ'a başvuru yapılabiliyor.