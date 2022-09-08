İstanbullular dikkat! 24 ilçeden bugün ve yarın 8 saat elektrik kesintisi yaşanacak - Son Dakika
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İstanbullular dikkat! 24 ilçeden bugün ve yarın 8 saat elektrik kesintisi yaşanacak

08.09.2022 13:25
İstanbullular dikkat! 24 ilçeden bugün ve yarın 8 saat elektrik kesintisi yaşanacak

Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ (BEDAŞ), İstanbul'un 24 ilçesinde bugün ve yarın değişik saat aralıklarında toplam 8 saat elektrik kesintisi uygulanacağını duyurdu.

BEDAŞ tarafından yapılan açıklamaya göre; İstanbul'un 24 ilçesinde bakım çalışması nedeniyle farklı saat aralıklarında elektrik kesintileri uygulanacak. Planlı yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle kesintilerin süresinin 8 saati bulması bekleniyor.

BUGÜN ELEKTİRİK KESİNTİSİ YAPILACAK İLÇELER

Bugün elektrik kesintisi yapılacak bazı ilçeler ise şöyle: Arnavutköy, Zeytinburnu, Avcılar, Bağcılar, Çatalca, Bayrampaşa, Büyükçekmece, Beylikdüzü, Beşiktaş, Esenler, Eyüpsultan, Kağıthane, Güngören, Fatih, Şişli, Sarıyer, Sultangazi.

YARIN ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILACAK İLÇELER

Yarın elektrik kesintisi uygulanacak ilçeler de Bahçelievler, Avcılar, Bağcılar, Arnavutköy, Çatalca, Bakırköy, Esenyurt, Kağıthane, Küçükçekmece, Silivri, Zeytinburnu, Sultangazi olacak.

İstanbul'un Avrupa yakasında planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin duyurulduğu Planlı Elektrik Kesinti listesine, www.bedas.com.tr web sitesindeki Planlı Kesintiler bölümünden ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasından ulaşılabiliyor. Ayrıca planlı elektrik kesintileri hakkında SMS bilgilendirilmesi almak için de BEDAŞ'a başvuru yapılabiliyor.

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Kaynak: ANKA

Başkent Elektrik Dağıtım, Zeytinburnu, Bağcılar, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbullular dikkat! 24 ilçeden bugün ve yarın 8 saat elektrik kesintisi yaşanacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbullular dikkat! 24 ilçeden bugün ve yarın 8 saat elektrik kesintisi yaşanacak - Son Dakika
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