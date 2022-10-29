İstanbul'da 7 ilçedeki birçok mahallede 8 saati bulan elektrik kesintisi yaşanacak

BEDAŞ tarafından yayımlanan 29 Ekim planlı bakım çalışmaları listesiyle birlikte, İstanbul'un birçok ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacağı duyuruldu.

7 İLÇEDE ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK

7 ilçede çok sayıda mahallede gün boyunca farklı saatler aralıklarında elektrik kesintisi yaşanacak. Bu ilçeler Avcılar, Beşiktaş, Esenler, Gaziosmanpaşa, Eyüpsultan, Bayrampaşa ve Arnavutköy olarak sıralandı.

İşte kesinti yaşanacak ilçeler ve mahalleler: