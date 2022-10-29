İstanbul'da 7 ilçedeki birçok mahallede 8 saati bulan elektrik kesintisi yaşanacak - Son Dakika
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İstanbul'da 7 ilçedeki birçok mahallede 8 saati bulan elektrik kesintisi yaşanacak

29.10.2022 11:56

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş, İstanbul'da bugün 7 ilçede birçok mahallede 8 saatlik elektrik kesintileri yaşanacak.

BEDAŞ tarafından yayımlanan 29 Ekim planlı bakım çalışmaları listesiyle birlikte, İstanbul'un birçok ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacağı duyuruldu.

7 İLÇEDE ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK

7 ilçede çok sayıda mahallede gün boyunca farklı saatler aralıklarında elektrik kesintisi yaşanacak. Bu ilçeler Avcılar, Beşiktaş, Esenler, Gaziosmanpaşa, Eyüpsultan, Bayrampaşa ve Arnavutköy olarak sıralandı.

İşte kesinti yaşanacak ilçeler ve mahalleler:

İstanbullular dikkat! Bu 7 ilçede saatler süren elektrik kesintisi yaşanacak
İstanbullular dikkat! Bu 7 ilçede saatler süren elektrik kesintisi yaşanacak
İstanbullular dikkat! Bu 7 ilçede saatler süren elektrik kesintisi yaşanacak
İstanbullular dikkat! Bu 7 ilçede saatler süren elektrik kesintisi yaşanacak
İstanbullular dikkat! Bu 7 ilçede saatler süren elektrik kesintisi yaşanacak
İstanbullular dikkat! Bu 7 ilçede saatler süren elektrik kesintisi yaşanacak
İstanbullular dikkat! Bu 7 ilçede saatler süren elektrik kesintisi yaşanacak
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SON DAKİKA: İstanbul'da 7 ilçedeki birçok mahallede 8 saati bulan elektrik kesintisi yaşanacak - Son Dakika
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