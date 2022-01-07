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Son dakika haberi... BOĞAZİÇİ EYLEMLERİ DAVASINDA 2 SANIĞA TAHLİYE - Son Dakika

Son dakika haberi... BOĞAZİÇİ EYLEMLERİ DAVASINDA 2 SANIĞA TAHLİYE

07.01.2022 17:00

Son dakika habere göre Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemler sırasında Rektör Prof. Dr. Naci İnci'nin makam arabasının üstüne çıktığı ve bir güvenlik görevlisinin boynunu sıktığı iddiasıyla yargılanan 2'si tutuklu 14 sanık hakim karşısına çıktı.

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemler sırasında Rektör Prof. Dr. Naci İnci'nin makam arabasının üstüne çıktığı ve bir güvenlik görevlisinin boynunu sıktığı iddiasıyla yargılanan 2'si tutuklu 14 sanık hakim karşısına çıktı. Sanıklar, suçlamaları kabul etmeyerek beraatlarını istedi. Mahkeme sanıklar Berke Gök ile Perit Özen'in tutuklu kaldıkları süre göz önüne alarak tahliyesine karar verdi.

İstanbul 22 Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanıklar Caner Perit Özen ve Ersin Berke Gök SEGBİS ile katıldı. Tutuksuz sanıklar ve avukatları da duruşmada hazır bulundu. Duruşmaya Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır ve Halkların Demokratik Partisi (HDP) Milletvekili Hüda Kaya izleyici olarak katıldı.

ARACIN ÖNÜNÜ KESMEM MÜMKÜN DEĞİL

Duruşmada kimlik tespitinin ardından sanıkların ilk savunmaları alındı. Tutuklu sanık Perit Özen, Rektör Naci İnci'ye herhangi bir müdahalede bulunmadığını söyleyerek Naci İnci'yi hürriyetinden yoksun bırakmadım. Hiçbir müdahalede bulunmadım. Bir arbede başladı, onu gördüm, alana yaklaşmadım. Birkaç saniye sonra insanları sakinleştirmek amacıyla alana yöneldim. O sırada yeni bir arbede oldu, arasında kaldım. Bilinçli olarak bir şahsa karşı kasıtlı eylemde bulunmadım dedi.

KENDİ İRADEMLE BİLİNÇLİ OLARAK ÇIKMADIM

Tutuklu sanık Berke Gök savunmasında Suçlamaları kabul etmiyorum. Olayın heyecanı ve korku nedeniyle aracın üzerine çıktım, kendi irademle bilinçli olarak çıkmadım. Aracın üzerinde 2 saniye kadar kaldım ve üzerinde zıplamadım ifadelerini kullandı.

TUTUKLU 2 SANIĞA TAHLİYE KARARI

Mahkeme sanıklar Berke Gök ile Perit Özen'in tutuklu kaldıkları süre göz önüne alarak tahliyesine karar veren mahkeme, sanıklar haklarında yurtdışına çıkış ve haftada bir imza şeklinde adli kontrol hükümleri uygulanmasına hükmetti. Tutuksuz 12 sanık hakkındaki adli kontrol hükümlerinin devamına karar veren mahkeme, duruşmayı erteledi.

Duruşmanın ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde açıklama yapan Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri adına konuşan avukat Burçin Şahan Bu dosyada tutuklu olan 2 öğrenci bulunmaktaydı yargılanan 14 öğrenci vardı. Berke ve Perit'in 3 aylık tutukluluk süresinden sonra tahliyelerine karar verildi dedi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci İnci 'mağdur', özel güvenlik görevlileri Faruk Kardoğan, Alparslan Çepni ve makam şoförü Şenol Aydın 'müşteki', 2'si tutuklu 14 öğrenci ise 'şüpheli' olarak yer aldı. İddianamede, olay günü makam arabasına binmek isteyen Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci İnci'nin şüpheliler tarafından önünün kesildiği, İnci'nin özel güvenliklerin yardımıyla makam aracına bindirilmesinin sağlandığı ve araç ilerlediği esnada çevresinin sarılarak geçişinin engellendiği kaydedildi. Öğrencilerin slogan attığının belirtildiği iddianamede, özel güvenlik görevlileri ile öğrenciler arasında kısa süreli arbede yaşandığı ve tüm uyarılara rağmen şüpheli Berke Gök'ün makam aracının kaputunun üstüne çıktığı ve bekleyen grubu provoke edecek şekilde zıpladığı aktarıldı. İddianamede yer alan şikayet dilekçesinde şüpheli Perit Özen'in, makam aracından şüpheli Berke Gök'ü indirmeye çalışan özel güvenlik görevlisi Faruk Kardoğan'ı boğazından sert bir şekilde sıkarak geriye doğru çektiği öne sürüldü. İddianamede, 14 şüphelinin '2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet', 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'Görevini yaptırmama için direnme' ile 'Kara ulaşım araçlarını kaçırma veya alıkoyma' suçlarından 5 yıl 3 aydan 25,5 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

Son dakika haberi... BOĞAZİÇİ EYLEMLERİ DAVASINDA 2 SANIĞA TAHLİYE
Son dakika haberi... BOĞAZİÇİ EYLEMLERİ DAVASINDA 2 SANIĞA TAHLİYE
Son dakika haberi... BOĞAZİÇİ EYLEMLERİ DAVASINDA 2 SANIĞA TAHLİYE

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Boğaziçi Üniversitesi, Naci İnci, Mahkeme, Rektör, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... BOĞAZİÇİ EYLEMLERİ DAVASINDA 2 SANIĞA TAHLİYE - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi... BOĞAZİÇİ EYLEMLERİ DAVASINDA 2 SANIĞA TAHLİYE - Son Dakika
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