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Son dakika haberleri | BOĞAZİÇİ EYLEMLERİ DAVASINDA 5 SANIĞA YAKALAMA KARARI - Son Dakika

Son dakika haberleri | BOĞAZİÇİ EYLEMLERİ DAVASINDA 5 SANIĞA YAKALAMA KARARI

10.01.2022 16:41
Son dakika haberleri | BOĞAZİÇİ EYLEMLERİ DAVASINDA 5 SANIĞA YAKALAMA KARARI

Bir son dakika haberine göre BOĞAZİÇİ Üniversitesi eylemlerinde gözaltına alınan 97 sanığın yargılandığı davada sanıklar savunma yaptı.

BOĞAZİÇİ Üniversitesi eylemlerinde gözaltına alınan 97 sanığın yargılandığı davada sanıklar savunma yaptı. Mahkeme 5 sanık hakkında yakalama kararı çıkarılmasına karar verdi.

İstanbul 32. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanıklardan bazıları ve avukatları katıldı.

Mahkemede savunma yapan öğrenciler, olay tarihinde basın açıklamasına yapılan çağrıyı sosyal medyadan duyduklarını ve üniversitenin Güney Kampüs Kapısı önüne gittiklerini söylediler. Sanık avukatları ise müvekkillerinin beraatini talep etti. "AVUKAT ARKADAŞLARLA ÖĞRENCİLERİN YANINDA OLALIM DEDİK"Avukat sanık Ezgi Önalan ise mahkemedeki savunmasında, "1 Şubat günü eylem olacağını öğrendiğimizde avukat arkadaşlarla öğrencilerin yanında olalım dedik. Bir öğrencinin üzerinde birçok polis olduğunu görüp yanına gittiğimde ben de gözaltına alındım. Bizim suç duyurularımız soruşturmaya ve kovuşturmaya konu olmalıydı. Adli sicil ile ilgili olarak da devam eden soruşturmalar ve yargılamalar, hatta beraat ile sonuçlanan davalar bile, kanaat oluşturması için dosyaya konuluyor. Bunun hukuksuz olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı. 5 KİŞİ HAKKINDA YAKALAMA KARARI Mahkeme, 5 sanık hakkında yakalama kararı çıkarılmasına karar verdi. Mahkeme sanık avukatlarının beraat talebinin reddine karar vererek duruşmayı erteledi.

DAVA GEÇMİŞİBoğaziçi Üniversitesindeki eylemlerde, 1 Şubat günü basın açıklaması yapmak isteyen şüphelilere yapılan müdahalede, Etiler, Bebek ve üniversitenin Güney Kampüsünde 108 kişi gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 10 kişi serbest bırakılmış, 98'i ise İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilmişti. Bir kişinin 18 yaşından küçük olması nedeniyle dosyası ayrılmış, 97 kişi hakkında ise iddianame hazırlanmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 97 şüphelinin 'toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet' suçundan 1,5 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istenmişti.


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Asliye Ceza Mahkemesi, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul, Mahkeme, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | BOĞAZİÇİ EYLEMLERİ DAVASINDA 5 SANIĞA YAKALAMA KARARI - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri | BOĞAZİÇİ EYLEMLERİ DAVASINDA 5 SANIĞA YAKALAMA KARARI - Son Dakika
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