BOĞAZİÇİ EYLEMLERİ SİYASETİ NASIL KABAK GİBİ İKİYE BÖLDÜ? - Son Dakika

BOĞAZİÇİ EYLEMLERİ SİYASETİ NASIL KABAK GİBİ İKİYE BÖLDÜ?

03.02.2021 09:44

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Boğaziçi'nde ne oluyor? Dün yaşananların ardından siyasilerden gelen tepkiler ne oldu? Öğrenciler ne diyor, ne istiyor? Protestolar devam edecek mi? 'Üniversite Kurumu' nedir? Kurumun işleyişine neden saygı gösterilmelidir? 'Özgür düşünce'nin değeri nedir? Açıklama geldi, yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Hangi sınıflar dahil olacak? Anaokullarında durum ne? Sınava girecek öğrenciler de okula devam edebilecek mi? Öğretmenlerin aşılanma durumu nedir? Ne zaman aşı olabilecekler? Myanmar'da gerçekleşen darbe sırasında yaşanan enteresan olaya dair görüntüleri ekrana getiriyoruz, darbenin detayları nedir? Myanmar sınırında bir hafta geçiren Kenan Taş; tecrübelerini aktarmak için yayına bağlandı; ordu ve parti arasındaki gerginliğin sebebi nedir? Kültür ve Turizm Bakanlığının paylaştığı 'rakının yanına iyi gidecek 10 meze' listesini inceledik, isabetli olmuş mu? Elon Musk, hangi sosyal medya platformuna ara verdiğini duyurdu? Evan Rachel Wood, hangi ünlü müzisyen tarafından gençliğinden beri rahatsız edildiğini açıkladı? Trump'ın damadı Jared Kushner, hangi Nobel ödülüne aday gösterildi? Cüneyt Özdemir, Türkiye ve dünya gündemini yorumlamaya devam ediyor.

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BOĞAZİÇİ EYLEMLERİ SİYASETİ NASIL KABAK GİBİ İKİYE BÖLDÜ?

Üniversite, Kenan Taş, Myanmar, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DailyMotion.com

Son Dakika Güncel BOĞAZİÇİ EYLEMLERİ SİYASETİ NASIL KABAK GİBİ İKİYE BÖLDÜ? - Son Dakika


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