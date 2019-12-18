Boğaziçi Filarmoni Orkestrası yılbaşı konseri verecek - Son Dakika
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Boğaziçi Filarmoni Orkestrası yılbaşı konseri verecek

6 saat önce

Boğaziçi Filarmoni Orkestrası, "Senfonik 2020" yılbaşı konserinde müzikseverlerle buluşacak.

Boğaziçi Filarmoni Orkestrası yılbaşı konseri verecek, System.String[]

Boğaziçi Filarmoni Orkestrası, "Senfonik 2020" yılbaşı konserinde müzikseverlerle buluşacak.

Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda, 22 Aralık'ta gerçekleşecek konserin ilk bölümünde, 13 yaşında birçok uluslararası yarışmaya katılan piyanist Tarık Kaan Alkan sahne alacak.

Alkan, Mendelssohn'un 1 numaralı piyano konçertosunu yorumlayacak.

İkinci yarıda ise piyanist Doç. Dr. Tutu Aydınoğlu, Ottorino Respighi'nin "Concerto in modo misolidio" adlı eserinin Türkiye prömiyerini orkestrayla icra edecek.

Eserin dünya prömiyeri, New York Filarmoni Orkestrası ile Carniege Hall'de yapılmıştı.

Lütfi Kırdar, Aralık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 05:22 Kaynak: AA
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