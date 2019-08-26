Son Dakika Haberleri: Boğaziçi Film Festivali'nde bir yenilik daha "Festival Scope" iş birliği
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Boğaziçi Film Festivali'nde bir yenilik daha "Festival Scope" iş birliği

36 dakika önce

Bu yılki festivalde Festival Scope ile ortaklaşa gerçekleşecek proje kapsamında Boğaziçi Film Festivali'nde gösterilecek filmler ile Bosphorus Film Lab'te yer alacak projeler uluslararası sinema profesyonelleriyle buluşacak.

Boğaziçi Film Festivali'nde bir yenilik daha

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'nün katkıları, Kurumsal İş Ortağı TRT ile Global İletişim Ortağı Anadolu Ajansı'nın destekleriyle; Uluslararası Boğaziçi Sinema Derneği tarafından 18-25 Ekim tarihleri arasında yedinci kez düzenlenecek Boğaziçi Film Festivali, film profesyonellerinin yakından takip ettiği Festival Scope ile iş birliği sağladı

Her yıl farklı yeniliklere imza atan Boğaziçi Film Festivali'nin, dünyanın en iyi film festivallerindeki filmleri izlemek isteyenlerin platformu Festival Scope ile olan iş birliğinde, Festivalin bu yılki programında yer alacak filmler ile Bosphorus Film Lab'a seçilen yapım aşamasındaki projeler dünyanın dört bir yanındaki sinefiller, festival programcıları ve film profesyonelleri ile online platform sayesinde buluşacak.

İş birliği sayesinde festivalin seçkisinde yer alan filmler uluslararası online prömiyerini yapma şansını bulurken, 20 -24 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek olan Bosphorus Film Lab'a seçilen projeler de Festival Scope'da yer alarak daha ilgi çekici hale gelmesi ve uluslararası görünürlüğünün artması sağlanacak.

Film Festivali, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 09:13 Kaynak: Bültenler
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