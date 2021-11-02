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Boğaziçi Film Festivali'nde TRT'ye 8 Ödül - Son Dakika

Boğaziçi Film Festivali'nde TRT'ye 8 Ödül

02.11.2021 17:09
Boğaziçi Film Festivali'nde TRT'ye 8 Ödül

TRT'nin Kurumsal İş Ortaklığı'yla bu yıl 9'uncusu gerçekleştirilen "Boğaziçi Film Festivali"nde ödüller sahiplerini buldu.

30 Ekim akşamı Atlas 1948 Sineması'nda gerçekleştirilen ödül töreninde TRT Ortak Yapımı ve TRT destekli filmler toplam 8 ödül alırken festival kapsamında bir projeye de "TRT Ortak Yapım Ödülü" verildi.

TRT'nin Kurumsal İş Ortaklığı ve Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı iş birliğinde düzenlenen "Boğaziçi Film Festivali" 23-30 Ekim tarihleri arasında sinemaseverlerle buluştu. Bu yıl 9'uncusu düzenlenen festivalde TRT Ortak Yapımı ve TRT destekli filmler toplam 8 ödül kazandı.

"Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması"nda TRT Ortak Yapımı ve TRT destekli filmlere 4 ödül

Dünya prömiyerini İspanya'da San Sebastian Uluslararası Film Festivali'nde, Türkiye'deki ilk gösterimini ise Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde gerçekleştiren yönetmen Selman Nacar'ın "İki Şafak Arasında" filmi, Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması En İyi İlk Film Ödülü'nü kazandı. En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nü "İki Şafak Arasında" filmindeki performansı ile Mücahit Koçak kazandı.

2020'de Antalya Film Festivali'nin endüstri bölümü Antalya Film Forum'da TRT Ödülü alan Erkan Tahhuşoğlu'nun yazıp yönettiği "Koridor" filmi ise geceden 2 ödülle ayrıldı. En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü "Koridor" filminin kadın oyuncusu Emel Göksu kazanırken, FİYAB En İyi Yapımcı Ödülü de "Koridor" filminin yapımcıları Zeynep Koray, Yunus Yunusoğlu ve İris Tahhuşoğlu'na verildi.

"Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması"nda TRT destekli Vahşi Kökler ödülün sahibi oldu

Karlovy Vary Film Festivali'nde endüstri bölümünde kurgu aşamasındaki projelerin yarıştığı Work in Progress kategorisinde TRT ödülü kazanan Macar yapımı "Vahşi Kökler" filmi festivalin uluslararası uzun metrajlı film yarışmasında ödül aldı. TRT destekli "Vahşi Kökler" filminin başroldeki erkek oyuncusu Gusztav Dietz, En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'ne layık görüldü. 1

"Bosphorus Film Lab"da TRT Ortak Yapımlarına 2 ödül

Boğaziçi Film Festivali'nin endüstri bölümü Bosphorus Film Lab'da da ödüller sahiplerini buldu. Kurgu aşamasındaki film projelerinin yarıştığı Work in Progress kategorisinde "Bosphorus Film Lab Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülü"nü 2019'da gerçekleştirilen 12 Punto'da TRT Ortak Yapım Ödülü'nü kazanan "Bir Tutam Karanfil" projesi ile yönetmen Bekir Bülbül ve yapımcı Halil Kardaş kazandı.

Yine kurgu aşamasındaki film projelerinin yarıştığı Work in Progress kategorisinde "CGV Mars Film Dağıtım Ödülü"nü TRT Ortak Yapımı "Bars" projesi ile yönetmen Orçun Köksal ve yapımcılar Sinan Kesova, Arda Çiltepe ve Alara Hamamcıoğlu kazandı.

"TRT Ortak Yapım Ödülü" Mustafa Kara'nın yeni film projesinin oldu

Her yıl olduğu gibi bu yıl da festivalin endüstri bölümü "Bosphorus Film Lab" kapsamında düzenlenen ve senaryo aşamasındaki projelerin yarıştığı Pitching Platformu'nda bir projeye "TRT Ortak Yapım Ödülü" verildi. Pitching Platformu TRT Ortak Yapım Ödülü'nü "Mevsimlerin Ardından" projesi ile yönetmen Mustafa Kara ve yapımcı Olena Yershova aldı. Ödülü TRT Genel Müdür Yardımcısı Ziyad Varol takdim etti.

"Ulusal Kısa Belgesel Film Yarışması"nda TRT Yapımı İçtima'ya ödül

En İyi Ulusal Kısa Belgesel Film ödülü ise Nuray Kayacan Sünbül'ün yönettiği TRT Yapımı "İçtima" belgeseline verildi.

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Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Boğaziçi Film Festivali'nde TRT'ye 8 Ödül - Son Dakika


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