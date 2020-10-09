Boğaziçi Film Festivali'ne yeni bir ödül eklendi - Son Dakika

Boğaziçi Film Festivali'nin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'na yeni bir ödül eklendi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün katkıları ve Anadolu Ajansının global iletişim ortaklığında 8. kez düzenlenecek festivalde, Film Yönetmenleri Derneği tarafından "FİLM-YÖN En İyi Yönetmen" ödülü verilecek.

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda yer alan filmlerin yönetmenlerinden biri, Film Yönetmenleri Derneği (FİLM-YÖN) jürisi tarafından verilecek ödülün sahibi olacak.

Bu yıl ilk kez sahibini bulacak olan ödülü verecek FİLM-YÖN jüri üyeleri Mehmet Eryılmaz, Melisa Önel ve Selim Evci'den oluşuyor.

Boğaziçi Film Festivali Artistik Direktörü Emrah Kılıç, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, festivalde çok özel bir ödül vermeye başlanacağını ve bu durumun kendilerini çok memnun ettiğini belirtti.

Ödül, 30 Ekim akşamı gerçekleştirilecek 8. Boğaziçi Film Festivali kapanış gecesi ve ödül töreninde takdim edilecek.

8. Boğaziçi Film Festivali, Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından 23-30 Ekim'de İstanbul'da gerçekleştirilecek.