Boğaziçi Film Festivalinde 9 uluslararası film, Türkiye prömiyerini yapacak

Uluslararası Boğaziçi Sinema Derneği ve İstanbul Medya Akademisi tarafından düzenlenen "7. Boğaziçi Film Festivali"nin Uluslararası Uzun Metraj Film Yarıs¸ması'nda yer alan filmler Türkiye prömiyerini yapacak.

Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu festivalde bu yıl Uluslararası Uzun Metraj Film Yarıs¸ması'nda dokuz yapım yarışacak.

Filipinli yönetmen Brillante Ma Mendoza'nın jüri başkanı olacağı yarışmanın jüri üyeleri arasında yönetmen Bassam Ali Jarbawi, Durban Film Festivali Direktörü Chipo Zhou, oyuncu Melisa Sözen ve yönetmen Milko Laza-rov yer alıyor.

7. Boğaziçi Film Festivaliyle birlikte Türkiye prömiyerlerini yapacak Uluslararası Yarışma Seçkisi'nde Nariman Aliev'in Cannes Film Festivali'nin "Belirli Bir Bakış" bölümünde dünya prömiyerini yapan ilk uzun metrajlı filmi "Homeward", Lendita Zegiraj'ın Karlovy Vary Film Festivali'nde görücüye çıkan filmi "Aga's House", Adilkhan Yerzhanov'un San Sebastian Film Festivali'nde övgüyle karşılanan filmi "A Dark Dark Man", İranlı usta yönetmen Mohsen Makhmalbaf'ın dünya prömiyerini Busan Film Festivali'nde yapan filmi "Marghe And Her Mother", Ines Tanoviç'in Bosna Hersek'in Oscar adayı ve 25. Saraybosna Film Festivali'nin açılış filmi "The Son", Ena Sendijareviç'in dünya prömiyerini 48. Rotterdam Film Festivali'nde yapan ve Sarajevo Film Festivali'nden "En İyi Film" Ödülü alan "Take Me Somewhere Nice", Dmitri Mamulia'nın Venedik Film Festivali'nin Ufuklar bölümünde gösterilen filmi "Criminal Man", Parviz Shahbazi'nin filmi "Talla" ve Sharipa Urazbayeva imzalı "Mariam" bulunuyor.

Uluslararası Uzun Metraj Film Jürisi tarafından yapılacak değerlendirme sonucu en iyi filme 50 bin lira para ödülü verilecek.