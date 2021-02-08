Boğaziçi Üniversitesi paylaşımlarına ilişkin 2 kişiye tutuklama - Son Dakika

TWİTTER'da "Diriliyoruz" hesabının kullanıcısı M.Ü. ve "Boğaziçi Dayanışması" hesabının kullanıcısı B.B. "suç işlemeye tahrik" suçlamasıyla tutuklandı.

İstanbul Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince Twitter sosyal medya paylaşım sitesindeki "provokatif paylaşımlarla" ilgili çalışma yapıldığı belirtildi. Çalışmalar sonucunda "Diriliyoruz, Diriliyoruz1" rumuzlu hesap kullanıcısı olduğu tespit edilen M.Ü.'nün İstanbul'da, "Boğaziçi Dayanışması, boundayanisma" rumuzlu hesap kullanıcısı olduğu tespit edilen B.B. isimli şüphelinin ise İzmir'de gözaltına alındığı bildirildi. Her iki şüphelinin bugün mevcutlu olarak adli makamlara sevk edildikleri belirtilen açıklamada şüphelilerin "suç işlemeye tahrik" suçundan tutuklandıkları ifade edildi.

- İstanbul