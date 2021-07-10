- Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışının seçmeleri Gaziantep'te düzenlendi

GAZİANTEP - Bu yıl 33'üncüsü düzenlenecek olan Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nın seçmeleri Gaziantep'te ilk defa düzenlendi. Yoğun ilgi gören seçmelerde yüzücüler elemeyi geçmek için ter döktü.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi tarafından 22 Ağustos 2021'de 33'üncüsü düzenlenecek Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nın dört kentte olan düzenlenecek seçmelerden birisi Gaziantep'te düzenlendi. Olimpik Yüzme Havuzundan düzenlenen seçmelere yüzücüler yoğun ilgi gösterdi. Seçmelere katılan yerli ve yabancı 70 sporcu hakemeler tarafından elemeye tabi tutuldu. Elemeyi geçerek İstanbul boğazında düzenlenen yarışa katılmak isteyen sporcular yoğun çaba gösterdi.

Kurbağalama dalında rekortmen olan milli yüzücü Kaan Kara'nın Gaziantepli olduğunu belirten Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkan Vekili Nihat Usta, "Gaziantep birçok konuda Türkiye'ye liderlik yapıyor. Neden yüzmede de lider olmasın" dedi.

"Yüzücü güvenliği için katılımcı sayısını sınırladık"

İstanbul'da her yıl Asya'dan Avrupa'ya uluslararası yüzme yarışı düzenlediklerini aktaran Nihat Usta, bu yıl yarışmanın 33'üncüsünü düzenlediklerini belirtti. Yarışmanın Dünya Açık Su Yüzme Birliği tarafından dünyanın en güzel açık su yarışı seçildiğini paylaşan Usta, "Geçen yıl yaşanan pandemi dahil hiç ara vermedik. Bu yarışta İstanbul boğazının özelliğinden kaynaklı sporcu sayısını belli sayıda tutmamız gerekiyor. Çünkü yarışta yüzücü güvenliği en ön planda yer alıyor. Sporcu sayısını 2 bin 400 kişiyle sınırlamak zorunda kaldık. Yoğun talep var ama kotayı yine düşürdük. En adil olanı kişileri aynı şartlarda yüzdürmek ve onları bir sıralamaya koymak. Bizde bu seçmelerde erkek ve kadın olarak iki kategori var. Her yaş grubunda ayrı olmak üzere seçmelere katılan yüzücüleri sıralıyoruz. Seçmeleri kim geçiyorsa onları yarış alıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Daha nice Kaan Kara'ların yetişmesini istiyoruz"

Bu yıl Türkiye'nin farklı bölgelerine seçmeler koyduklarını sözlerine ekleyen Usta, "Bu sene ilk defa Gaziantep'te seçme düzenliyoruz. Buradan büyük beklentimiz var. Gaziantep birçok konuda Türkiye'ye liderlik yapıyor. Neden yüzmede de lider olmasın? En azından Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile Akdeniz Bölgesinin çekim noktası olmasını istiyoruz. Kurbağalama rekortmeni Kaan Kara Anteplidir. O buradaki havuzlarda yetişti. Biz daha nice Kaan Kara'ların yetişmesini istiyoruz" diye konuştu.