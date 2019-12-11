Boğaziçi'nde doğalgaz alt yapı çalışmaları sürüyor - Son Dakika
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Boğaziçi'nde doğalgaz alt yapı çalışmaları sürüyor

6 saat önce

Boğaziçi Beldesi Dokuzpınar Mahallesi'nde doğal gaz altyapı çalışmaları başladı.

Boğaziçi'nde doğalgaz alt yapı çalışmaları sürüyor, System.String[]

Boğaziçi Beldesi Dokuzpınar Mahallesi'nde doğal gaz altyapı çalışmaları başladı. Belediye tarafından yapılan açıklamada, Doğal gaz abonelik işlemlerini yaptırmayan mahalle sakinlerinin mağduriyet yaşamamaları için DERGAZ'a müracaat etmeleri konusunda uyarıda bulunuldu.


Boğaziçi Beldesi Dokuzpınar Mahallesi'nde doğal gaz alt yapı çalışmaları başladı. Boğaziçi Belediye Başkanı İbrahim Ercan yerinde incelediği çalışmalar hakkında bilgi alarak, doğal gazın mahalle sakinlerine hayırlı olması temennisinde bulundu. Belediye tarafından yapılan açıklamada, "Doğal gaz abonelik işlemlerini yaptırmayan hanelere doğal gaz kutusu bağlanmayacağından, abonelik işlemlerini yaptırmayan mahalle sakinlerimizin mağduriyet yaşamamaları için bir an evvel DERGAZ'a müracaat etmeleri önemle duyurulur" ifadelerinde bulunuldu. - DÜZCE

İbrahim Ercan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 04:47 Kaynak: İHA
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