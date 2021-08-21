Boğaziçi'nin yeni rektörü Mehmet Naci İnci oldu - Son Dakika

Türkiye 'nin önde gelen fizik bilimcileri arasında yer alan Prof. Dr. Mehmet Naci İnci, fiber optik, nano partiküller, optik sensörler ve kuantum optiği gibi alanlarda çalışmalarıyla dünya çapında tanınıyor.

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