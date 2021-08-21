Boğaziçi ve Marmara Üniversitelerinin yeni rektörleri atandı.
Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Mehmet Naci İnci atandı.
İnci, aynı göreve Prof. Dr. Melih Bulu'nun görevden alınmasıyla 15 Temmuz 2021 tarihinde vekaleten atanmıştı.
Türkiye'nin önde gelen fizik bilimcileri arasında yer alan Prof. Dr. Mehmet Naci İnci, fiber optik, nano partiküller, optik sensörler ve kuantum optiği gibi alanlarda çalışmalarıyla dünya çapında tanınıyor.
Öte yandan Marmara Üniversitesi Rektörlüğüne ise Prof. Dr. Mustafa Kurt atandı.
Kurt, 2013'ten beridir Marmara Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü'nde görev alıyor.
Kaynak: İHA
Son Dakika › Güncel › Boğaziçi'nin yeni rektörü Mehmet Naci İnci oldu - Son Dakika