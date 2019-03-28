Boğaziçi Üniversiteli Arda, Belgrad Ormanında Aranıyor (1)
1 saat önce
Zeki GÜNAL - İstanbul DHA - BOĞAZİÇİ Üniversitesi öğrencisi Arda Duman 6 gündür kayıp. Arda Duman, Belgrad Ormanı'nda aranıyor.
Zeki GÜNAL - İstanbul DHA
- BOĞAZİÇİ Üniversitesi öğrencisi Arda Duman
6 gündür kayıp. Arda Duman, Belgrad Ormanı
'nda aranıyor. Boğaziçi Üniversitesi
öğrencisi Arda Duman, 22 Mart
'ta üniversite kampüsünden çıktıktan sonra Kilyos otobüsüne bindi. O günden beri kayıp olan Duman için ailesi endişeli. Ailenin ihbarı üzerine polis çalışma başlattı. Üniversite kampüsünden çıkarak otobüse binerken güvenlik kamerası görüntülerine yansıyan Arda Duman için arama çalışmaları başlatıldı. Arda Duman için bu sabah saatlerinde de Belgrad Ormanı'nda çalışma başlatıldı. Çalışmalara AFAD
ve AKUT da katılıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 11:59 Kaynak: DHA
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