Son Dakika Haberleri: Boğaziçi Üniversiteli Arda, Belgrad Ormanında Aranıyor

Boğaziçi Üniversiteli Arda, Belgrad Ormanında Aranıyor

27 dakika önce

Boğaziçi ÜNİVERSİTELİ ARDA, BELGRAD ORMANINDA ARANIYOR (3 aramalara katılan jandarma helikopteri)(Tür: İstanbul)

Boğaziçi ÜNİVERSİTELİ ARDA, BELGRAD ORMANINDA ARANIYOR (3 aramalara katılan jandarma helikopteri)

(Tür: İstanbul)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 02:11 Kaynak: DHA

İstanbul, Jandarma, Güncel
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