Son Dakika Haberleri: Boğaziçi Üniversiteli Arda Ölü Bulundu

Boğaziçi Üniversiteli Arda Ölü Bulundu

9 dakika önce

ALTI gündür kayıp olan Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi Arda Duman, Belgrad Ormanı'nda cesedi bulundu.

Boğaziçi Üniversiteli Arda Ölü Bulundu, System.String[]
ALTI gündür kayıp olan Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi Arda Duman, Belgrad Ormanı'nda cesedi bulundu.

Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi Arda Duman, 22 Mart'ta üniversite kampüsünden çıktıktan sonra Kilyos otobüsüne bindi. 6 gündür kayıp olan Duman için bu sabah saatlerinde Belgrad Ormanı'nda çalışma başlatıldı. Çalışmalara AFAD ve AKUT da katıldı. Aramalar soncunda gencin İstanbulkart'ı kullandığı tuvaletin 2 buçuk kilometre yakınında cesedi bulundu. Jandarma olay yeri inceleme ekipleri ile soruşturmaya bakan savcının olay yerindeki incelemeleri sürüyor. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 09:59 Kaynak: DHA

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