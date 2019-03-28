Boğaziçi Üniversiteli Arda Ölü Bulundu
9 dakika önce
ALTI gündür kayıp olan Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi Arda Duman, Belgrad Ormanı'nda cesedi bulundu.
ALTI gündür kayıp olan Boğaziçi Üniversitesi
öğrencisi Arda Duman
, Belgrad Ormanı
'nda cesedi bulundu.
Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi Arda Duman, 22 Mart
'ta üniversite kampüsünden çıktıktan sonra Kilyos otobüsüne bindi. 6 gündür kayıp olan Duman için bu sabah saatlerinde Belgrad Ormanı'nda çalışma başlatıldı. Çalışmalara AFAD
ve AKUT da katıldı. Aramalar soncunda gencin İstanbulkart
'ı kullandığı tuvaletin 2 buçuk kilometre yakınında cesedi bulundu. Jandarma
olay yeri inceleme ekipleri ile soruşturmaya bakan savcının olay yerindeki incelemeleri sürüyor. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 09:59 Kaynak: DHA
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Son Dakika! 6 Gündür Aranan Üniversitesi Öğrencisinin Belgrad Ormanı'nda Cesedi Bulundu
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