Son Dakika Haberleri: Boğaziçi Üniversiteli Arda Ölü Bulundu (2)

Boğaziçi Üniversiteli Arda Ölü Bulundu (2)

25 dakika önce

ALTI gündür kayıp olan Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi Arda Duman, Belgrad Ormanı'nda ölü bulundu.

Boğaziçi Üniversiteli Arda Ölü Bulundu (2), System.String[]
ALTI gündür kayıp olan Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi Arda Duman, Belgrad Ormanı'nda ölü bulundu. Yapılan ilk incelemede cesedin üzerinde herhangi bir darp ve delici, kesici alet izine rastlanmadı.

Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi Arda Duman, 22 Mart'ta üniversite kampüsünden çıktıktan sonra Kilyos otobüsüne bindi. Bunun ardından 6 gündür haber alınamayan Duman için bu sabah saatlerinde Belgrad Ormanı'nda çalışma başlatıldı. Çalışmalara AFAD ve AKUT da katıldı. Aramalar soncunda gencin son olarak Belgrad Ormanı'nda tuvalete giriş için İstanbulkart'ını kullandığı tespit edildi. Kartı kullanarak tuvalete girerlerken güvenlik kameralarına da görüntüleri yansıyan Duman'ın bulmak için bu bölgede aramalar yoğunlaştırıldı. Aramalar sonucunda akşam saatlerinde gencin, İstanbulkart'ı kullandığı yerin 2 buçuk kilometre yakınında cesedi bulundu. Jandarma olay yeri inceleme ekipleri ile soruşturmaya bakan savcının olay yerindeki incelemeleri sürüyor.

Yapılan ilk incelemede; gencin alkol almış olabileceği değerlendirilirken, ceset üzerinde herhangi bir darp ve delici, kesici alet izine rastlanmadığı öğrenildi.

Gencin ölüm nedeninin, Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak otopsiden sonra anlaşılabileceği belirtildi.

- İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 09:45 Kaynak: DHA

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