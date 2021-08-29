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Boğaziçi Üniversitesi akademisyenine, öğrenci tacizi: Beni bırakırsan seni öldürürüm - Son Dakika

Boğaziçi Üniversitesi akademisyenine, öğrenci tacizi: Beni bırakırsan seni öldürürüm

29.08.2021 10:30
Boğaziçi Üniversitesi akademisyenine, öğrenci tacizi: Beni bırakırsan seni öldürürüm, System.String[]

Boğaziçi Üniversitesi'nde yüksek lisans yapmak isteyen öğrenci, üniversitedeki akademisyenlerden biriyle iletişime geçti. Bu sırada eğitimi için yönlendirilen öğrenci, akademisyen kadının peşini bir türlü bırakmadı. Kadına, "Askere gidersem seni affetmem, seni seviyorum, beni bırakırsan seni öldürürüm" gibi taciz ve tehdit içerikli mesajlar atan genç öğrenci hakkında 5 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Boğaziçi Üniversitesi'nde yüksek lisans yapmak isteyen 29 yaşındaki A. K. isimli şahıs, bunun için Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümünden Yardımcı Doçent C. Ö'ye ulaştı. Özselçuk, öğrenciye yardımcı olmaya çalışırken iddiaya göre A. K, kadını rahatsız etmeye başladı. Müştekinin kendisini yardımcısına yönlendirmesine rağmen ısrarla müşteki ile görüşmeye çalışan A. K, randevusuz olarak doktorun odasına ve yanına gitmeye başladı.

"BENİ BIRAKIRSAN SENİ ÖLDÜRÜRÜM"

Sabah'ın haberine göre bununla da yetinmeyen genç adam, telefonla arayıp mailler göndererek kadının huzuru ve sükununu bozmaya devam etti. Maillerde "Askere gidersem seni affetmem, seni seviyorum, zaman geçiyor seni seviyorum, beni bırakırsan seni öldürürüm" vb. birçok tehdit ve cinsel taciz içerikli ifadeler yazıyordu. İstanbul Aile Mahkemesine başvuran akademisyen, kendisine mailler atarak rahatsız ve taciz eden A. K.'nın kendisine yaklaşmamasını, iletişim araçları kullanarak rahatsız etmemesini istedi. Aile Mahkemesi, doktorun talebini kabul etti.

5 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Diyarbakır'da ikamet ettiği belirlenen genç adam, akademisyen kadına yaklaşamayacak, iletişim araçlarını kullanarak rahatsız edemeyecek. Mahkeme tarafından verilen uzaklaştırma kararı sonrası genç adam hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca dava açıldı. A. K.'nın, 'Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma' ile 'Cinsel Taciz ve Tehdit' suçlarından 5 yıla kadar hapsi isteniyor.

Boğaziçi Üniversitesi akademisyenine, öğrenci tacizi: Beni bırakırsan seni öldürürüm

Yüksek Lisans, Sosyoloji, İstanbul, Taciz, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Boğaziçi Üniversitesi akademisyenine, öğrenci tacizi: Beni bırakırsan seni öldürürüm - Son Dakika


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