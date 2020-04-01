Boğaziçi Üniversitesi çocukları Kovid-19'dan korumak için web sitesi hazırladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Boğaziçi Üniversitesi çocukları Kovid-19'dan korumak için web sitesi hazırladı - Son Dakika

Boğaziçi Üniversitesi çocukları Kovid-19'dan korumak için web sitesi hazırladı

13 dakika önce

Boğaziçi Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü öğrencilerinin hazırladığı ve çocukları yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) korumanın yollarının anlatıldığı "cocukboğazici" web sitesi yayına girdi.

Boğaziçi Üniversitesi çocukları Kovid-19'dan korumak için web sitesi hazırladı, System.String[]

Boğaziçi Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü öğrencilerinin hazırladığı ve çocukları yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) korumanın yollarının anlatıldığı "cocukboğazici" web sitesi yayına girdi.

Boğaziçi Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, "Önce Çocuk" sloganıyla hazırlanan site, Kovid-19 salgınından korunmak üzere evde zaman geçiren çocuklar ve ailelerine rehber olacak.

Anne ve babalara çocukları güvende tutmanın yollarını anlatan site, Kovid-19'dan korunmak için Sağlık Bakanlığının da vurguladığı 14 kuralı çocukların anlayabileceği bir dile uyarladı. Boğaziçili öğrenciler, gönüllü olarak 14 kuralın her birini çocuklara uygun bir dille hazırladıkları videolarda anlattı.

Ayrıca sitede, "Kukla ve Canlandırma", "Matematik", "Okuma-yazma ve Kitaplar", "Oyun", "El Becerileri", "Fen ve Doğa", "Sosyal Bilgiler", "Müzik ve Hareket" ve "Sanat" olmak üzere 9 farklı başlıkta eğitici projeler de çocuklar ve anne-babalarla buluşuyor. Sitede, çocukların evde aileleriyle birlikte yapabilecekleri etkinlikler ve oyunlar da yer alıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen "cocukbogazici.com" sitesini öğrencileriyle birlikte hazırlayan Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Mine Göl Güven, Kovid-19 ile mücadelede Sağlık Bakanlığının vurguladığı 14 kuralı çocuklara çeşitli videolar ve aktivitelerle onların anlayabileceği bir dilde anlatmak üzere bu projeyi oluşturduklarını anlattı.

Yetişkinlerin salgınla ilgili kaygılarının çocukları etkilediğine dikkat çeke Güven, anne ve babaların olumsuz beden dili, mimik ve ses tonunun bile çocukları olumsuz yönde etkileyebileceğini ifade etti.

Çocukları bu dönemde gereksiz bilgi bombardımanına tutmamak gerektiğine işaret eden Güven, çocuklarla evde zaman geçirirken gerektiğinden fazla aktivite sunmak yerine özgür kalacakları alanlar da oluşturulmasının faydalı olacağını kaydetti.

Güven, salgın döneminde evde birlikte vakit geçiren çocuklu aileler için şu önerileri sıraladı:

Öncelikle çocuklarımızın neyi ne kadar bildiğini bilmeliyiz. Onları gereksiz bilgi bombardımanına tutmak hem kafalarının karışmasına yol açar hem de kaygılarını arttırır. Merak etmedikleri ve soru sormadıkları müddetçe açıklama yapılmaması gerekiyor.

Çocuklar bazen ne hissettiklerini ve bu hislerini bizlerle paylaşmanın uygun olup olmayacağını kestiremeyebilirler. Onların kaygılarını yüzlerinden veya sordukları küçük sorulardan mesela "Hiç mi dışarı çıkmayacağız?" gibi anlayabiliriz. Bu sırada "Bu aralar çok farklı şeyler yaşıyoruz değil mi? Evde kalıyoruz mesela. Sen ne hissediyorsun bununla ilgili?" gibi kapı açıcı bir soru sorabiliriz.

Eğer çocuğumuz bizim kaygımızın en yüksek olduğu noktada bize sorular sormaya başlarsa, yapacağımız en güzel şey öncelikli olarak kendimizi yatıştırmak. Birden 10'a kadar saymak, birkaç derin nefes alıp vermek işimize yarayabilir.

Dürüst ve samimi bir konuşma onlara kendilerini güvende hissetmelerini sağlar. "Ben biraz endişeliyim işin açıkçası. Ama bir yandan da evimizde güvendeyiz ve uzmanların söylediklerini yaparak önlemlerimizi alıyoruz." gibi bir paylaşım güven duygusu için ilk adım olabilir.

Alınan önlemlere katkısı olabilecek her şey için bunu onunla konuşmak çok iyi olabilir. "Elimizi çok sık yıkıyoruz. Sabunluğu sen doldurur musun?", "Havlularımızın her gün değiştirilmesi gerekiyor, birlikte yapalım mı?" gibi öneriler kendini iyi hissetmesini sağlayabilir.

Korku ve kaygıyı yenmek için küçük boyamalar, hikaye oluşturmalar, bilmeceler, oyunlar işe yarar. Birçok ebeveyn çocuklar gündemden etkilenmesin diye günü etkinliklerle dolduruyor. Ama bu eve kapanma durumundan önce de olabiliyordu. Bırakın çocukların canı sıkılsın. Can sıkıntısı yaratıcılığı tetikler. Bir de biraz çocuk yetişkinden özgür olmalı. Çocuklar bizle oyun oynarken dürtülerini ve duygularını sansürleyebiliyor.

Çocuklarla dürüst ve açık iletişim kurmak, bilmediğimizi de kabul ederek ama ailenin hep birlikte olacağı ve birlikte güvende oldukları mesajını vermek faydalı olacaktır.

Salgınla ilgili haberleri çocuklarla birlikteyken izlemeyin veya dinlemeyin. Eşimizle konuşurken dikkatli olalım. Sürekli hastalık ve ölüm haberi güncellemelerini paylaşmanın ne bize ne çocuklarımıza faydası olur.

Sosyal platformları takip süremizi azaltarak kendi ruh sağlığımızı korumak için kitap okumak, film ve belgesel izlemek bize iyi gelecektir. Kendimiz için bunu yaparsak hem bizler hem çocuklarımız bunun faydasını görür.

Boğazici Üniversitesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 11:46 Kaynak: AA

Abone Ol:
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Prof. Dr. Nesrin Özören: Yerli koronavirüs ilacı 4 ay, aşısı ise 1 yıl sonra hazır olacak
Nijerya'da infilak eden kamyon, "Meteor düştü" söylentilerine sebep oldu Rusya, tarihi görüntüleri paylaştı: Rus uçakları Amerikan hayatlarını kurtarmaya gidiyor BOTAŞ'ın Milli Dayanışma Kampanyası için çalışan maaşlarından kesinti yapacak olması tartışma yarattı
Son Dakika: 65 yaş üstü vatandaşların sahip olduğu araçların egzoz emisyon ölçümleri ertelendi Son Dakika: 65 yaş üstü vatandaşların sahip olduğu araçların egzoz emisyon ölçümleri ertelendi         
11:50
AK Partili Göksu'dan dolu otobüsler için AK Partili Göksu'dan dolu otobüsler için "Organize kötülük" diyen İmamoğlu'na yanıt geldi         
11:49
Son Dakika: Koronavirüs nedeniyle Mart ayı ihracatı yüzde 17'lere gerileyecek Son Dakika: Koronavirüs nedeniyle Mart ayı ihracatı yüzde 17'lere gerileyecek         
11:35
Galatasaray, Çaykur Rizesporlu Oğulcan Çağlayan ile anlaşma sağladı Galatasaray, Çaykur Rizesporlu Oğulcan Çağlayan ile anlaşma sağladı         
11:34
Rusya, tarihi görüntüleri paylaştı: Rus uçakları Amerikan hayatlarını kurtarmaya gidiyor Rusya, tarihi görüntüleri paylaştı: Rus uçakları Amerikan hayatlarını kurtarmaya gidiyor         
11:33
BOTAŞ'ın Milli Dayanışma Kampanyası için çalışan maaşlarından kesinti yapacak olması tartışma yarattı BOTAŞ'ın Milli Dayanışma Kampanyası için çalışan maaşlarından kesinti yapacak olması tartışma yarattı         
11:27
İstanbul'da vatandaşlar, 1000 TL'lik sosyal yardım parasını almak için PTT'ye akın etti İstanbul'da vatandaşlar, 1000 TL'lik sosyal yardım parasını almak için PTT'ye akın etti         
11:25
Star Wars'un yıldızı Andrew Jack koronavirüsten hayatını kaybetti Star Wars'un yıldızı Andrew Jack koronavirüsten hayatını kaybetti         
11:09
Dolar 2018 Ağustos'tan bu yana en yüksek seviyesinde! İşte son durum Dolar 2018 Ağustos'tan bu yana en yüksek seviyesinde! İşte son durum         
10:52
Fatih Terim, taburcu olduktan sonra oyuncularının antrenman verilerini inceledi Fatih Terim, taburcu olduktan sonra oyuncularının antrenman verilerini inceledi         
10:49
Taciz iddiasıyla suçlanan şahıs, polisleri görünce kendisini eve kilitledi Taciz iddiasıyla suçlanan şahıs, polisleri görünce kendisini eve kilitledi         
10:47
Son Dakika: VakıfBank, Milli Dayanışma Kampanyası'na 50 milyon TL bağışladı Son Dakika: VakıfBank, Milli Dayanışma Kampanyası'na 50 milyon TL bağışladı         
10:45
Yasağı ihlal eden yaşlı vatandaş, evine dolmuşla dönmek istedi: Arabanız benzin yakıyor, devlete zarar vermeyelim Yasağı ihlal eden yaşlı vatandaş, evine dolmuşla dönmek istedi: Arabanız benzin yakıyor, devlete zarar vermeyelim         
10:37
Koronavirüs nedeniyle 2 milyon haneye verilecek 1.000'er liralık destek ödemeleri bugün başladı Koronavirüs nedeniyle 2 milyon haneye verilecek 1.000'er liralık destek ödemeleri bugün başladı         
10:34
Dilan Çıtak Tatlıses'ten korkutan koronavirüs sözleri: Nefes almakta zorlanıyorum, hasta olmaktan korkuyorum Dilan Çıtak Tatlıses'ten korkutan koronavirüs sözleri: Nefes almakta zorlanıyorum, hasta olmaktan korkuyorum         
10:33
Grosskreutz'un eski takım arkadaşları, restoranına destek olmak için çekiliş yapacak Grosskreutz'un eski takım arkadaşları, restoranına destek olmak için çekiliş yapacak         
10:29
Trabzonspor'da Badou Ndiaye ameliyat oldu Trabzonspor'da Badou Ndiaye ameliyat oldu         
10:29
Koronavirüsün tüm dünyaya yayıldığı Wuhan'da günler sonra ilk vaka görüldü Koronavirüsün tüm dünyaya yayıldığı Wuhan'da günler sonra ilk vaka görüldü         
10:24
Bodrum'da aç kalan domuzlar, ilçe merkezine indi Bodrum'da aç kalan domuzlar, ilçe merkezine indi         
10:20
Koronavirüse karşı köyün tek giriş kapısı, demir kapıyla kapatıldı Koronavirüse karşı köyün tek giriş kapısı, demir kapıyla kapatıldı         
10:18
Kızılay Genel Başkanı Kınık: Koronavirüs nedeniyle kan bağışı ve stoklar yarıya düştü Kızılay Genel Başkanı Kınık: Koronavirüs nedeniyle kan bağışı ve stoklar yarıya düştü         
10:13
'Koronavirüsten öldü' denilen çocuğun, üvey anne şiddetinden hayatını kaybettiği ortaya çıktı 'Koronavirüsten öldü' denilen çocuğun, üvey anne şiddetinden hayatını kaybettiği ortaya çıktı         
10:12
Diş Hekimleri Birliği Disiplin Kurulu Başkanı Oral, koronavirüsten hayatını kaybetti Diş Hekimleri Birliği Disiplin Kurulu Başkanı Oral, koronavirüsten hayatını kaybetti         
10:12
Son dakika: LPG'ye 90 kuruşluk tarihi indirim geliyor Son dakika: LPG'ye 90 kuruşluk tarihi indirim geliyor         
10:07
Hakan Ural, iki çocuğu hasta olan ailenin evini yaptırdı Hakan Ural, iki çocuğu hasta olan ailenin evini yaptırdı         
10:05
Sosyal medyada taksicilerle ilgili asılsız paylaşım yapan vatandaş, gözaltına alındı Sosyal medyada taksicilerle ilgili asılsız paylaşım yapan vatandaş, gözaltına alındı         
10:04
Son Dakika: YÖK: Koronavirüs nedeniyle isteyen öğrenciler kayıtlarını dondurabilir Son Dakika: YÖK: Koronavirüs nedeniyle isteyen öğrenciler kayıtlarını dondurabilir         
10:02
Bilim Kurulu üyesi Yamanel koronavirüsten ölenlerin toprağa gömülmesine ilişkin: Virüsün topraktan çıkma ihtimali yok Bilim Kurulu üyesi Yamanel koronavirüsten ölenlerin toprağa gömülmesine ilişkin: Virüsün topraktan çıkma ihtimali yok         
10:01
Genç kadının koronavirüs hastası annesine acı vedası, spikeri gözyaşlarına boğdu Genç kadının koronavirüs hastası annesine acı vedası, spikeri gözyaşlarına boğdu         
10:01
Bilim Kurulu üyesi Prof.Dr. Tevfik Özlü: Koronavirüsün Temmuz ayı başında sönümlenme umudu var Bilim Kurulu üyesi Prof.Dr. Tevfik Özlü: Koronavirüsün Temmuz ayı başında sönümlenme umudu var         
10:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2020 11:59:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Boğaziçi Üniversitesi çocukları Kovid-19'dan korumak için web sitesi hazırladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]