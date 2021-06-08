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Boğaziçi Üniversitesi Dört Alanda İhtisaslaşacak - Son Dakika

Boğaziçi Üniversitesi Dört Alanda İhtisaslaşacak

08.06.2021 17:24
Boğaziçi Üniversitesi Dört Alanda İhtisaslaşacak, System.String[]

Boğaziçi Üniversitesi dört alanda ihtisaslaşacakYükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, İstanbul Teknik Üniversitesi'nin (İTÜ) ev sahipliğinde, YÖK Başkanlığı koordinasyonunda İTÜ Ayazağa Yerleşkesi Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde 7 Haziran'da düzenlenen "Araştırma...

Boğaziçi Üniversitesi dört alanda ihtisaslaşacakYükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, İstanbul Teknik Üniversitesi'nin (İTÜ) ev sahipliğinde, YÖK Başkanlığı koordinasyonunda İTÜ Ayazağa Yerleşkesi Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde 7 Haziran'da düzenlenen "Araştırma Odaklı İhtisaslaşma Programı Sektör Eşleşmesi Toplantısı"nda araştırma üniversitelerinin yetkinliklerine göre eşleştirileceği sektörleri açıkladı. Araştırma üniversiteleri arasında yer alan Boğaziçi Üniversitesi tıbbı cihaz, elektronik, otomotiv ve raylı sistemler ile makine ve elektrikli teçhizat alanlarıyla eşleştirildi. "ARAŞTIRMA ÜNİVERSİTELERİ İHTİSAS ALANLARINDA TEŞVİK EDİLECEK"Belirlenen ihtisas alanlarına göre üniversitelerin daha çok teşvik edileceğini belirten YÖK Başkanı Prof. Dr. Saraç üniversitelerin bu alanlarda ortak çalışmalar için destekleneceğini de vurguladı. YÖK Başkanı Prof. Dr. Saraç, "YÖK tarafından araştırma ve aday araştırma üniversitelerimizin belirlenen ihtisas alanlarıyla ilgili enstitü, ortak araştırma merkezi, merkez, bölüm kurmaları teşvik edilecek. Üniversitenin büyüme rotasında ve kadro taleplerinde bu rapor dikkate alınacaktır. Aynı ihtisas alanındaki üniversitelerin ortak çalışmalar yapmaları teşvik edilecek. Bu çalışmanın bir dolaylı sonucu da yeni YÖK'ün Türk yükseköğretimine kazandırmış olduğu 'araştırma üniversitesi' olgusu zaman geçtikçe daha da oturmakta, kalkınma planlarında dikkate alınan bir ölçüt olmaktadır. Bu da bu üniversitelerimize elbet daha da farklı misyon ve mesuliyetler yüklemektedir. Sistem artık başarıya endeksli bir şekilde gelişiyor" değerlendirmesinde bulundu. "BOĞAZİÇİ'NDEKİ AR-GE ÇALIŞMALARI TÜRKİYE'DE ÖNCÜ"Toplantıya katılan Boğaziçi Üniversitesi Araştırmadan Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu toplantı sonrasında şu değerlendirmelerde bulundu: "Bu alanlardaki ileri Ar-Ge çalışmalarımız ve tesislerimiz ülkemiz için öncü ve örnek niteliğinde. Örneğin deneysel hayvan üretim ve bakım Vivaryum birimimiz Türkiye'deki ilk ve tek 'AAALAC' uluslararası akreditasyonu olan kuruluş. Akıllı ilaç aşı taşıma taşıma teknolojileri, vücut içi akıllı mikro ve nano aygıtlar, robotik cihazlar, biyoalgılama platformları için özel malzemeler, yosundan gıda takviyeleri gibi çok farklı alanlarda evrensel düzeyde Ar-Ge çalışmaları yürütülmekte. Boğaziçi Üniversitesi olarak eşleştirme yapılan alanlarda zaten güçlü olan laboratuvar ve Ar-Ge altyapımızı daha da ileriye taşıyacak ve bu yetkinliğimizi sektörlerin hizmetine sunacak, proje hacmini arttıracak açılımlar üzerine çalışmaktayız. Aynı zamanda öğrencilerimizin önünü açacak imkanlar sunmak, genç girişimcilere yönelik kuluçka altyapımızı geliştirmek üzere çalışıyoruz. Bunları önümüzdeki aylarda hizmete sunmayı hedefliyoruz. Boğaziçi Üniversitesi olarak yetkinliklerimiz sadece eşleştirme yapılan alanlarla da sınırlı değil. Örneğin yenilenebilir enerji sektörüne yönelik de öncü ve örnek nitelikte araştırmalarımız, laboratuvar altyapılarımız ve tesislerimiz var. Dalga ve yosun enerjisi çalışıyoruz, Türkiye ve Avrupa'nın ilk karbon-negatif entegre biyorafinerisini kuruyoruz. Bunun gibi farklı alanlardaki bilimsel araştırmalarımızın da Türkiye'de teknolojik yenilenmeye ve yapısal dönüşüme katkı sağlaması, ülke ekonomisine kazandırılmasına yönelik çalışmalarımız sürüyor. ""BOĞAZİÇİ DÖRT ANA SEKİZ ALT ALANDA ÇALIŞMALARINI HIZLANDIRACAK"Araştırma Odaklı İhtisaslaşma Programı Sektör Eşleşmesi Toplantısı'nda paylaşılan bilgilere göre Boğaziçi Üniversitesi, "tıbbı cihaz", "elektronik", "otomotiv ve raylı sistemler" ve "makine ve elektronik teçhizat" ile dört ana alanda çalışmalarını hızlandıracak. "Tıbbı cihazda" ihtisas alanında; "biyomalzeme" ile "biyomedikal ekipmanlar" alt alanında Boğaziçi daha fazla sorumluluk üstlenilecek. Elektronikte ise "elektronik donanım teknolojileri", "MEMS/ NEMS/MOEMS", "robotik ve mekatronik" ile "nesnelerin interneti" alanlarında ihtisaslaşma gerçekleşecek. "Otomotiv ve raylı sistemler" ana alanındaysa Boğaziçi yine "nesnelerin interneti" başlığında görev alacak. Burada "sensor ağları" ile "V2X, M2X" teknolojilerine odaklanılacak. "Makine ve elektrikli teçhizat"ta ise özellikle "MEMS/ NEMS/MOEMS" teknolojilerinin geliştirilmesinde ek sorumluluk üstlenilecek. ARAŞTIRMA ÜNİVERSİTELERİNE YENİ İHTİSAS ALANLARIYÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'ın toplantıda yaptığı açıklamaya göre "kimya" alanında İTÜ, İzmir Yüksek Teknoloji, Ege, Ankara, Selçuk, ODTÜ, Gazi ve Gebze Teknik. "İlaç" sektöründe Ankara, Hacettepe, Ege, Erciyes, İstanbul ve İstanbul Cerrahpaşa. "Tıbbi cihaz" alanında Boğaziçi, Hacettepe, Gazi, İstanbul, İstanbul Cerrahpaşa. "Elektronik" alanında Boğaziçi, ODTÜ, Yıldız Teknik, Gebze Teknik ve İzmir Yüksek Teknoloji. "Otomotiv ve raylı sistemler" alanında Yıldız Teknik, Gebze Teknik, İTÜ, Çukurova, Boğaziçi, Uludağ ve ODTÜ. "Makine elektrikli teçhizat" alanında Yıldız Teknik, Gazi, İTÜ, Çukurova, ODTÜ, Selçuk, İstanbul Cerrahpaşa, Erciyes, Boğaziçi. "Gıda arz güvenliği" alanında Ankara, Erciyes, Çukurova, Ege, Uludağ, Hacettepe, Selçuk ile İstanbul üniversiteleri ihtisaslaşacak. */

Boğaziçi Üniversitesi Dört Alanda İhtisaslaşacak

İstanbul Teknik Üniversitesi, Süleyman Demirel, Yekta Saraç, Ayazağa, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Boğaziçi Üniversitesi Dört Alanda İhtisaslaşacak - Son Dakika


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