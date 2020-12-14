Boğaziçi Üniversitesi, engellilik çalışmalarını ödüllendirdi - Son Dakika

Boğaziçi Üniversitesi, engellilik çalışmalarını ödüllendirdi

14.12.2020 11:19
Boğaziçi Üniversitesi, engellilik çalışmalarını ödüllendirdi, System.String[]

Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Politika Forumu ve Research Worldwide İstanbul tarafından verilen Engellilik Çalışmaları Lisansüstü Tez Ödülü, üçüncü kez sahiplerini buldu.

Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Politika Forumu ve Research Worldwide İstanbul tarafından verilen Engellilik Çalışmaları Lisansüstü Tez Ödülü, üçüncü kez sahiplerini buldu.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Politika Forumu ve Research Worldwide İstanbul ortaklığında, Lund Üniversitesi Raoul Wallenberg Enstitüsü desteğiyle 2018'dan bu yana düzenlenen Engellilik Çalışmaları Lisansüstü Tez Ödül Töreni, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'nde çevrimiçi olarak gerçekleştirildi. Tören boyunca eş zamanlı işaret dili tercümesi yapıldı.

Sosyal bilimlerin farklı alanlarında engellilik alanında insan hakları yaklaşımını temel alan özgün araştırmalar yapılmasını özendirmeyi amaçlayan ödüle bu yıl 14 başvuru yapıldı. Aralarında Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hande Sart ve Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Politika Yüksek Lisans Programı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Volkan Yılmaz'ın da bulunduğu jürinin değerlendirmesi sonucu ödül, yüksek lisans derecesinde tezlerini tamamlayan Ahmet Nedim Gündoğar ve Furkan Erdoğdu'ya verildi.

Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Politika Forumu Merkez Müdürü Doç. Dr. Volkan Yılmaz, açılış konuşmasında, engelliliği kavrayışla ilgili yanlışlara dikkati çekerken, şu değerlendirmede bulundu:

"2018'den bu yana verdiğimiz bu ödül, engelliliği bir anomaliye indirgeyen sağlamcı bakış açısından uzaklaşmamız gerektiğini hatırlatıyor. Engellilik aslında kişilerin bedenlerine ya da ruhlarına ilişkin bir şey değil, bir tür toplumsal ilişki. Ayrıca engelli kişilerin korunmaları gereken kişiler olduğu anlayışıyla da aramıza mesafe koymalıyız, çünkü korumamız gereken kişiler değil onların hak ve özgürlükleri."

Çalışmalar

Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nden Ahmet Nedim Gündoğar'ın çalışması, yükseköğretime devam eden görme engelli öğrencilere yönelik öğretimsel uyarlamalara yönelik bakışların nitel bir analizini sunuyor.

Yükseköğretim seviyesinde eğitim gören 9 öğrenci ve 10 akademisyenle görüşen Gündoğar'ın araştırmasında, "yükseköğretim öncesi eğitimin önemi", "yükseköğretimdeki öğretimsel uyarlamalara yönelik yasal düzenlemelerde denetim eksikliği", "akademisyenlerin engelli öğrencilere yönelik yapacakları uyarlamalar konusunda yeterince bilgiye sahip olmaması", "görme engelli öğrencilerin ders materyalleri ve kaynaklara erişimde zorluk çekmeleri" ve "engelli öğrenci birimlerindeki personel sayısı ve niteliğinin gözden geçirilmesi" öne çıkan konular arasında yer alıyor.

Sağır yetişkinlerin kimlik inşaları üzerine tezini tamamlayan İstanbul Üniversitesi'nden Furkan Erdoğdu ise 7 katılımcıdan oluşan grubun tamamının kendilerini "sağır" olarak tanımlamayı tercih ettiğini ve "işitme engelli" denilmesinden rahatsızlık duyduğunu ortaya çıkarıyor.

Katılımcılar, işitme engelli kavramını başka bir engellilikle eşleştiriyor ve işitmeyi artırmak için kullanılan tıbbi müdahalelere de karşı çıkıyor. Engelli kimliğini reddetme ve bireysel yeterlilik odağında birleşen katılımcıların bu tavrının bir sosyal grup olarak sağır toplumunu oluşturduğunu vurgulayan Erdoğdu, işaret dilinin bu grup kimliğinin ana ekseni olduğunu kaydediyor.

Boğazici Üniversitesi, İstanbul, Politika, Engelli, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Boğaziçi Üniversitesi, engellilik çalışmalarını ödüllendirdi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: EPDK'dan yeni tarife kararı! Tepki çeken giderler artık tarifeye eklenemeyecek MİT, İran istihbaratına çalışan uyuşturucu kaçakçısı Zindaşti için harekete geçti: 11 adamı operasyonla yakalandı Haftaya yükselişle başlayan dolar 7,88'den işlem görüyor Adana Demirspor'da bir gecede her şey değişti! Önce hoca sonra kaptanlar gitti Düşürdükleri 200 dolarlarını bahane ederek haraç isteyip, esnafı döner bıçağıyla tehdit ettiler Kısıtlamada saatlerinde torunun sıcak ekmek isteği, dedesine 3 bin 150 TL'ye patladı Oyuncu Onur Saylak 3. kez baba oldu Vaka oranları 1 haftada 2 katına çıkan Antalya'da alarm: Sert tedbirler getirildi
Malatya yenilgisi sonrası Ali Koç'tan Erol Bulut kararı Malatya yenilgisi sonrası Ali Koç'tan Erol Bulut kararı         
11:11
Son Dakika! Kırmızı bültenle aranan Fransa uyruklu terörist Hatay'da yakalandı Son Dakika! Kırmızı bültenle aranan Fransa uyruklu terörist Hatay'da yakalandı         
10:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın esnaf için verdiği kira müjdesinin detayları belli oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın esnaf için verdiği kira müjdesinin detayları belli oldu         
10:41
Haftaya yatay seyirle başlayan altının gram fiyatı 464 liradan işlem görüyor Haftaya yatay seyirle başlayan altının gram fiyatı 464 liradan işlem görüyor         
10:29
Son Dakika: Kamu işçilerinin 13 günlük ilave tediyeleri bugün hesaplarda olacak Son Dakika: Kamu işçilerinin 13 günlük ilave tediyeleri bugün hesaplarda olacak         
10:12
Burdur Gölü'nde 10 gündür devam eden gaz çıkışı korkuttu: Depremin habercisi olabilir Burdur Gölü'nde 10 gündür devam eden gaz çıkışı korkuttu: Depremin habercisi olabilir         
09:25
Satışlar düşünce firmalar kozunu çekti: Sıfır otomobiller için faizsiz kampanya geliyor Satışlar düşünce firmalar kozunu çekti: Sıfır otomobiller için faizsiz kampanya geliyor         
09:15
Avusturyalı siyasetçi kürsüde kolaya korona testi yaptı, sonuç pozitif çıktı Avusturyalı siyasetçi kürsüde kolaya korona testi yaptı, sonuç pozitif çıktı         
08:42
Acun Ilıcalı, Reynmen ve Berkcan Güven iddiaya girdi! Kaybeden lüks otomobil alacak Acun Ilıcalı, Reynmen ve Berkcan Güven iddiaya girdi! Kaybeden lüks otomobil alacak         
08:16
ABD'de koronavirüslü olduğunu iddia ederek polise tüküren kişiye hapis cezası ABD'de koronavirüslü olduğunu iddia ederek polise tüküren kişiye hapis cezası         
07:56
Kabine, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanıyor! Masada iki konu var Kabine, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanıyor! Masada iki konu var         
07:41
Sıradan bir denetime, şüphelinin kemerinden çıkan döner bıçağı damga vurdu Sıradan bir denetime, şüphelinin kemerinden çıkan döner bıçağı damga vurdu         
05:48
Ebru Polat, derin yırtmaçlı kırmızı elbisesiyle verdiği pozla hayranlarını mest etti Ebru Polat, derin yırtmaçlı kırmızı elbisesiyle verdiği pozla hayranlarını mest etti         
21:49
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Çin'den gelecek aşının arkasındaki tehlikeye dikkat çekti Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Çin'den gelecek aşının arkasındaki tehlikeye dikkat çekti         
21:24
Maske takmadığı için polisleri tehdit eden kadına CİMER'den cevap: Boşuna zahmet edip yazma Maske takmadığı için polisleri tehdit eden kadına CİMER'den cevap: Boşuna zahmet edip yazma         
17:56
Kısıtlamada dışarı çıkıp bahane üreten vatandaşın 'Müslüman' sözlerine polisten ders gibi yanıt Kısıtlamada dışarı çıkıp bahane üreten vatandaşın 'Müslüman' sözlerine polisten ders gibi yanıt         
15:32
Ayrılmak istediği erkek arkadaşı tarafından darp edilen genç kadın: 'Seni burada öldüreceğim' diyordu Ayrılmak istediği erkek arkadaşı tarafından darp edilen genç kadın: 'Seni burada öldüreceğim' diyordu         
14:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2020 11:22:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Boğaziçi Üniversitesi, engellilik çalışmalarını ödüllendirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei