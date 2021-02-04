Boğaziçi Üniversitesi eylemcilerinden 30'u tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi - Son Dakika

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Nöbetçi savcılıkta işlemleri tamamlanan şüphelilerden 30'u tutuklama, 12'si ev hapsi, 9'u ise adli kontrol talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

Şüphelilerin nöbetçi savcılıktaki işlemleri sürerken adliye önünde bir grup toplanarak sloganlar atarak öğrencilerin serbest bırakılmalarını talep etti.

Boğaziçi Üniversitesi önündeki protesto gösterilerinde yaşanan olayların ardından gözaltına alınan 51 kişi bugün emniyetteki işlemlerinin ardından öğle saatlerinde Çağlayan 'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilmişti.

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