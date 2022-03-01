BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ EYLEMLERİ; 8 ÖĞRENCİ HAKİM KARŞISINA ÇIKTI - Son Dakika
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BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ EYLEMLERİ; 8 ÖĞRENCİ HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

01.03.2022 17:01
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ EYLEMLERİ; 8 ÖĞRENCİ HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

BOĞAZİÇİ Üniversitesi eylemleri sırasında rektörlük binasına plastik şişe içerisinde boya attıkları iddiasıyla 8 öğrencinin yargılanmasına başlandı.

BOĞAZİÇİ Üniversitesi eylemleri sırasında rektörlük binasına plastik şişe içerisinde boya attıkları iddiasıyla 8 öğrencinin yargılanmasına başlandı. Mahkeme, tüm sanıkların adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasına karar verdi.

İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz 8 sanık katıldı. Duruşma salonunda taraf avukatları da hazır bulundu. Duruşmada savunma yapan tutuksuz sanık Teslime Y. Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi olduğunu belirterek, "'6284 senin mi sandın' yazılı pankartla eyleme katıldım. Eylemi okulun bahçesinde gerçekleştirdik. Yaklaşık 8 kişi eylemi gerçekleştirdik. Eylem sırasında pet şişelerde kırmızı boyalar bulunmaktaydı. Bu boyaları yere atıyorduk. Ancak olay esnasında benim elimde pet şişe bulunmuyordu. Kimin elinde olduğunu da şu an hatırlamıyorum. Rektörlük binasında görevli Reyhan Keten'e herhangi bir müdahalemiz olmadı. Suçsuzum, beraatimi talep ediyorum" dedi.

Duruşmada savunma yapan diğer tutuksuz sanıklar da suçsuz olduklarını belirterek beraatlarını talep ettiler. Sanık avukatları da müvekkillerinin Anayasal haklarını kullandıklarını belirterek beraatlarını talep ettiler.Duruşmada görüşü sorulan duruşma savcısı, iddianamede öğrenciler tarafından ayağına boya döküldüğü iddia edilen özel güvenlik görevlisi Reyhan Keten'in tanık olarak dinlenmesi ve sanıklar hakkındaki adli kontrol kararının kaldırılmasına karar verilmesini talep etti.

ADLİ KONTROL TEDBİRLERİ KALDIRILDIMahkeme tüm sanıklar hakkında verilen adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasına karar verdi. Mahkeme güvenlik görevlisi Reyhan Keten'in ise tanık olarak dinlenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Beşiktaş'ta yer alan Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüsünde bulunan rektörlük binası önünde, 12 Kasım 2021 tarihinde 8 kişilik öğrenci grubunun "Katledilen kadınlar isyanımızdır – 6284 senin mi sandın" yazılı pankart açarak basın açıklaması yaptıkları, ardından toplanan 8 kişilik grubun rektörlük binasına yönelerek, içlerinden bazı şüphelilerin yanlarında bulunan plastik şişe içerisinde kırmızı renkte boyayı rektörlük binasının giriş kısmına ve güvenlik görevlisi müşteki Reyhan Keten'e attıklarının anlaşıldığı anlatıldı. İddianamede, 8 şüphelinin "Kamu malına zarar verme" ve "2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Kanunu'na Muhalefet" suçundan, 6 ay ile 7 yıl arasında değişen oranlarda hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.


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Boğaziçi Üniversitesi, Güvenlik Görevlisi, İstanbul, Mahkeme, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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