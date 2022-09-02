Boğaziçi Üniversitesinden yabancı öğrencilerin kabulüne ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi

Boğaziçi Üniversitesinden yabancı öğrencilerin kabulüne ilişkin açıklama Açıklaması

02.09.2022 13:20
Boğaziçi Üniversitesinden yabancı öğrencilerin kabulüne ilişkin açıklama Açıklaması

Boğaziçi Üniversitesi, hakkında açılan soruşturmalar sonuçlanana kadar bölüm başkanlığı ve öğretim üyeliğinden uzaklaştırılan Prof. Dr. Ünal Zenginobuz'un, yabancı öğrencilerin üniversiteye kabulüyle ilgili söylediklerinin gerçek dışı olduğunu ve kamuoyunu kasten yanıltma amacı taşıdığını bildirdi.

Boğaziçi Üniversitesi, hakkında açılan soruşturmalar sonuçlanana kadar bölüm başkanlığı ve öğretim üyeliğinden uzaklaştırılan Prof. Dr. Ünal Zenginobuz'un, yabancı öğrencilerin üniversiteye kabulüyle ilgili söylediklerinin gerçek dışı olduğunu ve kamuoyunu kasten yanıltma amacı taşıdığını bildirdi.

Üniversitenin açıklamasında, Boğaziçi'nde tüm üniversitelerde olduğu gibi çok kültürlülüğü artırmak ve farklı dillerin konuşulacağı ortamlara zemin hazırlamak amacıyla yabancı uyruklu öğrenci alımı yapıldığı belirtildi.

Yurt dışından mühendislik lisans programlarına başvuranların asgari 1450 SAT puanı ile ilk yüzde 4'lük dilimde, diğer lisans programlarına başvuran öğrencilerin ise asgari 1400 SAT puanı ile ilk yüzde 7'lik dilime girmesi gerektiği vurgulanan açıklamada, "Fakat SAT puanı tek değerlendirme ölçütümüz değildir. Boğaziçi Üniversitesine alınan yabancı uyruklu öğrenciler, niyet mektupları, lise ortalamaları, SAT, TOEFL ve IELTS puanlarına bakılarak kapsamlı bir değerlendirmeye tabi tutulmaktadır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, bu değerlendirmelerin bölümler tarafından yapılıp rektörlüğe iletildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Tüm bölümlerde gerekli değerlendirmeler yapılıp bölümlerin seçtiği adayların kabulü yapılmıştır. İktisat Bölümü Başkanı Ünal Zenginobuz, yabancı uyruklu öğrenci kabulünü reddettiği için yalnızca o bölümün değerlendirmesi fakülte dekanı tarafından yapılmıştır. Üniversitemizdeki 15 lisans programına, bölümlerin önerileri doğrultusunda Fakülte Yönetim Kurulu ve Üniversite Yönetim Kurulunun kararıyla 27'si asıl, 9'u yedek, toplam 36 yabancı uyruklu öğrenci kabul edilmiştir. Kabul edilen toplam 36 öğrencinin vatandaşlıklarına göre dağılımı 13'ü Azerbaycan, 3'ü Türkiye, 3'ü Bulgaristan, 2'si Sırbistan, 3'ü İran, 4'ü Pakistan, 2'si Suriye, geri kalanları ise Yunanistan, Almanya, İtalya, Rusya, Avusturya, Mısır şeklinde olmuştur."

"Üniversitemiz gerekli hukuki tedbiri almaya devam edecektir"

İktisat bölümüne alınan iki öğrenciden birinin lise eğitimini Prag'da tamamlamış bir Türk vatandaşı olduğu aktarılan açıklamada, diğerinin ise lise eğitimini İstanbul'da tamamlamış bir Yunanistan vatandaşı olduğu bildirildi.

Aynı bölüme kabul edilen iki yedek öğrencinin ise Bulgaristan ve Pakistan uyruklu olduğu, bunlardan yalnızca birinin lise eğitimini İstanbul'da tamamladığı vurgulanan açıklamada, şöyle devam edildi:

"YÖK'ün Yurtdışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Esaslar'ına göre yabancı uyruklu öğrencilerin liseyi nerede okuduklarından bağımsız olarak başvuru hakkı bulunmaktadır. Bu hak Türkiye'deki liselerden mezun olanlara da tanınmıştır. Bu hakkı kullanarak başvuru yapan öğrenciler, SAT puanı, TOEFL/IELTS puanları ve niyet mektupları da incelenerek Boğaziçi Üniversitesine kabul edilmektedirler. Yasal mevzuata aykırı tasarrufları sebebiyle hakkında soruşturmalar bulunan Ünal Zenginobuz'un üniversitemizin itibarına zarar verme ve öğrencilerimizin başarısına gölge düşürme teşebbüsleri karşısında üniversitemiz gerekli hukuki tedbiri almaya devam edecektir."

Açıklamada, "Üniversite ile ilgili bütün görevlerinden daha önce açıkladığımız nedenlerden dolayı uzaklaştırılmış olan Ünal Zenginobuz'un yabancı öğrencilerin kabulüyle ilgili söyledikleri gerçek dışıdır ve kamuoyunu kasten yanıltma amacı taşıdığı açıktır." ifadeleri kullanıldı.

Prof. Dr. Ünal Zenginobuz, katıldığı bir televizyon programında, bazı Türk öğrencilerin, yabancı kontenjanından Boğaziçi Üniversitesine sınavsız yerleştirildiğini öne sürmüştü.

YORUMLAR
500
Kaynak: AA

TOEFL, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Boğaziçi Üniversitesinden yabancı öğrencilerin kabulüne ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:53 Yunanistan'da 11 kişinin ölümüne neden oldu! Korkutan virüs için 'Türkiye'de de her an görülebilir' uyarısı yapıldı
17:32 Oyuncu Janset Paçal yıllar sonra kameralara takıldı! Son hali hayranlarını sevindirdi
17:30 Teknik direktör Emre Belözoğlu, Başakşehir ile yeni sözleşme imzaladı
17:23 Kurşunların hedefi olan TFF'nin Riva binasının yakınlarındaki tarlada beze sarılı iki silah bulundu
17:17 Şarkıcı Deniz Seki photoshop'u abarttı! Gerçek halini belediyenin paylaşımı ortaya çıkarttı
16:50 TFF binasına silahlı saldırı soruşturmasında gözaltı sayısı 4'e çıktı
16:34 CHP'li Engin Altay'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Ana muhalefet partisi askerlere hedef gösterilir mi kardeşim
16:33 Mauro Icardi geldi geliyor! Muslera ipucunu verdi
16:26 Bakan Mehmet Muş açıkladı: Türkiye'nin dış ticaret hacmi 21,3 milyar dolar oldu
16:26 Eşini 21 defa bıçaklayıp, başörtüsüyle boğmuştu! Cani kocaya müebbet hapis cezası verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.09.2022 18:27:28. #1.12#
SON DAKİKA: Boğaziçi Üniversitesinden yabancı öğrencilerin kabulüne ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement