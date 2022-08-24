Boğaziçi Üniversitesinden, Prof. Dr. Ünal Zenginobuz'a ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika
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Boğaziçi Üniversitesinden, Prof. Dr. Ünal Zenginobuz'a ilişkin açıklama Açıklaması

24.08.2022 23:12
Boğaziçi Üniversitesinden, Prof. Dr. Ünal Zenginobuz'a ilişkin açıklama Açıklaması

Boğaziçi Üniversitesi, hakkında açılan soruşturmalar sonuçlanana kadar Prof. Dr. Ünal Zenginobuz'un bölüm başkanlığı ve öğretim üyeliğinden uzaklaştırıldığını bildirdi.

Boğaziçi Üniversitesi, hakkında açılan soruşturmalar sonuçlanana kadar Prof. Dr. Ünal Zenginobuz'un bölüm başkanlığı ve öğretim üyeliğinden uzaklaştırıldığını bildirdi.

Üniversiteden yapılan açıklamada, İktisat Bölüm Başkanlığı görevini yürüten Prof. Dr. Zenginobuz'un, hakkında açılan soruşturmaların sağlıklı yürütülebilmesi ve bazı tasarruflarının üniversite ve öğrencilerine daha fazla zarar vermesinin önüne geçilmesi amacıyla, soruşturmalar sonuçlanana kadar bölüm başkanlığı görevinden ve öğretim üyeliğinden uzaklaştırıldığı belirtildi.

Ünal Zenginobuz hakkında yasal mevzuata aykırı tasarrufları sebebiyle 11, 16 ve 17 Ağustos tarihlerinde İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığınca açılmış üç farklı disiplin soruşturmasının devam ettiği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu soruşturmaların içeriği, Prof. Dr. Ünal Zenginobuz'un yönetmeliğin öngördüğü usullerle bölüm birincisi olarak belirlenmiş öğrencilerin mezuniyet töreni sırasında birincilik ödüllerini almasını engellediği, İktisat bölümüne tanınan kota çerçevesinde alınacak yabancı uyruklu öğrenci adaylarının başvurularını değerlendirmeyi reddettiği ve bölüme atanmış tam zamanlı bir öğretim üyesinin ders vermesini engellediği yönündedir.

Son olarak, bir öğrencimizin eğitim hayatını etkileyen bir hak ihlali ile ilgili ceza soruşturması başlatılmıştır. Öğrencimizin mahkeme kararıyla kazandığı ek sınav hakkını 30 gün içinde uygulaması yasal bir zorunluluk olmasına karşın aylarca reddettiği, Zenginobuz'un tebliğ edilen mahkeme kararına ve Üniversite Yönetim Kurulu kararına rağmen öğrencinin hakkını ertelediği anlaşılmıştır."

Açıklamada, Ünal Zenginobuz hakkındaki soruşturmalar göz önünde bulundurulduğunda keyfi tasarruflarla ciddi hukuki ihlal ve mağduriyet oluşturma riski ortaya çıktığı ifade edilerek, "Zenginobuz'un soruşturmalar sonuçlanıncaya kadar öğretim üyeliği de dahil bütün görevlerinden el çektirilmesi aciliyet arz etmiştir." ifadesi kullanıldı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Boğaziçi Üniversitesinden, Prof. Dr. Ünal Zenginobuz'a ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

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